На обсервації у Нових Санжарах відзначили ще один день народження. Дівчині виповнилося 24

У медцентрі в Нових Санжарах, де на двотижневій обсервації знаходяться евакуйовані з Уханя громадяни, 2 березня відсвяткували другий день народження.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.



"А у нас знову свято. Торт, повітряні кульки і - найголовніше - прекрасний настрій присутніх", - написала вона.

За словами Скалецької, у цей раз святкували 24-річчя дівчини Ольги.

"Міцного здоров'я, справжніх друзів, любові і яскравих подій вам, Ольга! Будьте щасливі!" - побажала іменинниці міністр.







Як повідомляли Українські Новини, у Нові Санжари евакуйованим з Китаю почали привозити продукти звичайні люди. Після чого у МОЗ заборонили передавати продукти евакуйованим українцям в "Нові Санжари", щоб не було обсервації ще й з діарейних захворювань.



Раніше журналіст приєднався до карантину, щоб показати, як живуть евакуйовані в Нових Санжарах. У медцентрі у Нових Санжарах вечерю передають в одноразовому посуді, упаковану в пакети. З їжі це: картопля, котлета, салат з капусти, спечений у приватній пекарні хліб, персиковий сік і суп.