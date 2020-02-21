Журналист присоединился к карантину, чтоб показать как живут эвакуированные в Новых Санжарах

Эвакуированные из Китая украинцы находятся на карантине в Новых Санжарах (Полтавская область) и будут пребывать там на протяжении двух недель. О том, чем кормят украинцев рассказывает кореспондент Андрей Лащ.

В медцентре в Новых Санжарах ужин передают в одноразовой посуде, упакованной в пакеты. Из еды это: картошка, котлета, салат из капусты, испеченных в приватной пекарне хлеб, персиковый сок и суп.

Как сообщали Українські Новини, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая в данный момент находится вместе с прибывшими из Китая на карантине, заявила, что находящиеся в медцентре питаются три раза в день, а поставкой питания занимается специальная кейтеринговая компания.

Также эвакуированные украинцы показали, в каких условиях будут жить на карантине в Новых Санжарах.

Кроме того, в Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди.

Напомним, 20 февраля 9 полицейских и 1 гражданский пострадали во время беспорядков в Новых Санжарах, связанных с размещением в медцентре Нацгвардии эвакуированных из Уханя украинцев.