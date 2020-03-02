І поки рішення про індексацію пенсій ще не прийнято і знаходиться на стадії розробки, Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за березень 2020. На фінансування пенсій спрямовано 622, 6 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду на Facebook.

"Станом на 2 березня виплати проводяться в повному обсязі згідно з плановими показниками. На фінансування пенсій спрямовано 622, 6 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

На пенсії направили 622, 6 млн гривень. Фото: Facebook/Пенсійний фонд

Нагадаємо, раніше прессекретар Пенсійного фонду розповіла, чому виплати не проіндексують з 1 березня. За словами Анни Швець, уряд Гончарука поки не прийняв рішення про індексацію пенсій з 1 березня. Згідно отриманої інформації, з березня ніякого перерахунку пенсій може і не бути, а як вирішать питання надалі ще невідомо.



Також українцям пропонують доплачувати по 500 гривень, якщо вони вийдуть на пенсію пізніше.



Тим часом у 2022-2023 Кабінет Міністрів планує ввести систему накопичувальної пенсії. Регулятором нової пенсійної системи має стати Нацбанк України.