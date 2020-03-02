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02 березня 2020, понеділок, 18:08 25
Фінанси 2020-03-02T18:10:20+02:00
Українські Новини
Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за березень

Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за березень

Валерия Драгомирова
ПФУ, Пенсії, Пенсійний фонд, фінансування пенсій, Пенсії за березень
Пенсія. Фото: censor.net
Пенсія. Фото: censor.net

І поки рішення про індексацію пенсій ще не прийнято і знаходиться на стадії розробки, Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за березень 2020. На фінансування пенсій спрямовано 622, 6 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду на Facebook.

"Станом на 2 березня виплати проводяться в повному обсязі згідно з плановими показниками. На фінансування пенсій спрямовано 622, 6 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

На пенсіїНа пенсії направили 622, 6 млн гривень. Фото: Facebook/Пенсійний фонд

Нагадаємо, раніше прессекретар Пенсійного фонду розповіла, чому виплати не проіндексують з 1 березня. За словами Анни Швець, уряд Гончарука поки не прийняв рішення про індексацію пенсій з 1 березня. Згідно отриманої інформації, з березня ніякого перерахунку пенсій може і не бути, а як вирішать питання надалі ще невідомо.

Також українцям пропонують доплачувати по 500 гривень, якщо вони вийдуть на пенсію пізніше.

Тим часом у 2022-2023 Кабінет Міністрів планує ввести систему накопичувальної пенсії. Регулятором нової пенсійної системи має стати Нацбанк України.

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