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02 березня 2020, понеділок, 16:27 16
Економіка 2020-03-02T17:45:02+02:00
Українські Новини
НБУ різко знизив курс гривні на завтра

НБУ різко знизив курс гривні на завтра

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, курс долара, курс гривні
Гривні
Гривні

Незважаючи на те, що офіційний курс гривні обвалився майже на 20 копійок 2 березня, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 березня, на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 березня, на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,6913
1 долар США 24,8180
1 швейцарський франк 25,9182
10 ієн 2,3051
10 російських рублів 3,6905
1 євро 27,6075

Як повідомляли Українські Новини, українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку.

Рубль у київських обмінниках також продовжує падати. Середній курс продажу впав на 3 копійки до 3,82 грн за 10 рублів.

Тим часом з 2 березня банки зобов'язали вказувати повну інформацію про свої послуги на сайтах. Набанк дав фінансовим установам додатковий час на адаптацію до нових вимог.

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