НБУ різко знизив курс гривні на завтра

Незважаючи на те, що офіційний курс гривні обвалився майже на 20 копійок 2 березня, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 березня, на 22,80 коп. до 24,8180 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 березня, на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,6913 1 долар США 24,8180 1 швейцарський франк 25,9182 10 ієн 2,3051 10 російських рублів 3,6905 1 євро 27,6075

Як повідомляли Українські Новини, українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку.



Рубль у київських обмінниках також продовжує падати. Середній курс продажу впав на 3 копійки до 3,82 грн за 10 рублів.



Тим часом з 2 березня банки зобов'язали вказувати повну інформацію про свої послуги на сайтах. Набанк дав фінансовим установам додатковий час на адаптацію до нових вимог.