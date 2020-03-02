Официальный курс гривны обвалился почти на 20 копеек

В то время как банкиры и аналитики прогнозировали сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 UAH/USD в марте, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 3 марта, на 19,18 коп. до 24,7721 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 2 марта, на 0,47 коп. до 24,5803 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

Тем временем банки станут прозрачнее: финучреждения обязали указывать полную информацию о своих услугах на сайтах.

Напомним, ранее финансисты также рассказали, как на курс гривны влияет коронавирус.

Также в Украине появились новые деньги и некоторые номиналы выйдут из обращения и их заменят на железные деньги.