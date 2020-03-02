Рубль в киевских обменниках продолжает падать

После падения перед выходными, в понедельник, 2 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 28 февраля, снова упал на 4 копейки и составляет 3,34 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи упал на 3 копейки до 3,82 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 2 марта:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,34 3,82 Максимальный 3,63 5,00 Минимальный 2,50 3,67

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 февраля на 11,82 коп. до 24,7013 UAH/USD, курс покупки – повысился на 8,97 коп. до 24,3966 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 марта, на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.

Кроме того, украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

Тем временем банки станут прозрачнее: финучреждения обязали указывать полную информацию о своих услугах на сайтах.