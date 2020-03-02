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02 марта 2020, понедельник, 10:50 135
Экономика 2020-03-02T10:53:25+02:00
Українські Новини
Рубль в киевских обменниках продолжает падать

Рубль в киевских обменниках продолжает падать

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубли. Фото: forexaw.com
Рубли. Фото: forexaw.com

После падения перед выходными, в понедельник, 2 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 28 февраля, снова упал на 4 копейки и составляет 3,34 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи упал на 3 копейки до 3,82 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 2 марта:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,34 3,82
Максимальный 3,63 5,00
Минимальный 2,50 3,67

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 28 февраля на 11,82 коп. до 24,7013 UAH/USD, курс покупки – повысился на 8,97 коп. до 24,3966 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 марта, на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.

Кроме того, украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

Тем временем банки станут прозрачнее: финучреждения обязали указывать полную информацию о своих услугах на сайтах.

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