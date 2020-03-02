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02 марта 2020, понедельник, 09:36 112
Экономика 2020-03-02T14:15:05+02:00
Українські Новини
С сегодняшнего дня банки обязали указывать полную информацию о своих услугах на сайтах

С сегодняшнего дня банки обязали указывать полную информацию о своих услугах на сайтах

Анна Рудык
НБУ, Банки, Кредиты, Проценты по кредитам
Банковская карта. Фото: kredit-ubanka.ru
Банковская карта. Фото: kredit-ubanka.ru

После того, как 1 марта в Украине стартовала индексация пенсий, со 2 марта банки должны на своих сайтах подробно расписывать информацию о своих услугах, указывая все риски, комиссии и условия. Об этом говорится в сообщении прес-службы НБУ.

Так, сообщается, что Национальный банк Украины дал финансовым учреждениям дополнительное время на адаптацию к новым треюбованиям по раскрытию информации об услугах на сайтах и в рекламе. Требования к банкам заработают со 2 июня (ранее предусматривалось со 2 марта)

"В течение февраля-мая 2020 Национальный банк вместе с банками проведут совместную работу и отработают требования, чтобы с июня потребители могли легко получать от финансовых учреждений исчерпывающую, прозрачную и понятную информацию о банковских услугах. Главное изменение, которое должно состояться на сайтах и ​​рекламе банков, - должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация об услугах, их полная стоимость для потребителя, условия получения и риски. Это позволит потребителю принимать действительно взвешенные финансовые решения", - говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что со 2 июня профильное подразделение Национального банка - Управление защиты потребителей финансовых услуг начнет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации. Указанные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 11 февраля 2020 №18 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 28 ноября 2019 №141".

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