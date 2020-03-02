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02 березня 2020, понеділок, 13:22 14
Кабмін 2020-03-02T15:15:02+02:00
Українські Новини
Гончарук розповів про деталі зустрічі з Єрмаком

Гончарук розповів про деталі зустрічі з Єрмаком

Таня Войтюк
Гончарук, Кабмін, Андрій Єрмак, Олексій Гончарук
Гончарук та Єрмак
Гончарук та Єрмак

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на зустрічі з Андрієм Єрмаком, керівником Офісу президента, обговорював робочі питання.

Про це він заявив під час брифінгу.

За словами прем'єр-міністра, на зустрічі з Єрмаком не піднімалися теми, які він міг би коментувати окремо.

"Я кожен день з кимось зустрічаюся і розмовляю. У цій зустрічі не було нічого особливого. Ми просто обмінялися думками щодо того, що відбувається, обговорили робочі питання", - заявив Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, зустріч прем'єра Олексія Гончарука і глави Офісу президента Андрія Єрмака відбулася в київському ресторані "Сутра" 1 березня. Згідно з даними ЗМІ, йшлося про Ігоря Коломойського.

Сьогодні, 2 березня, відбувся брифінг прем'єра, на якому Гончарук заперечив інформацію про свою відставку і повідомив, що не писав никакх заяв.

Також він відмовився коментувати можливі кадрові зміни в Кабінеті Міністрів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський має намір скликати Раду з питання Кабінету міністрів і для звіту правоохоронців.

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