Гончарук и Ермак встретились в индийском ресторане в Киеве

"Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу. Только что они закончили разговор и ушли. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского", - написал Миллер.

"Украинская правда" сняла видео, как Гончарук и Ермак покидают ресторан.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука 🤷‍♀️ Відео УП pic.twitter.com/nc9en8Jv2E