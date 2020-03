Гончарук и Ермак встретились в индийском ресторане в Киеве

"Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу. Только что они закончили разговор и ушли. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского", - написал Миллер.

The convo is definitely serious but it’s being conducted in hushed voices. Can’t hear anything.