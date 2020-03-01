Гончарук и Ермак встретились в индийском ресторане в Киеве

Сегодня вечером премьер Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в киевском ресторане "Сутра". Об этом написал журналист Кристофер Миллер в Twitter. "Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу. Только что они закончили разговор и ушли. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского", - написал Миллер. The convo is definitely serious but it’s being conducted in hushed voices. Can’t hear anything. — Christopher Miller (@ChristopherJM) March 1, 2020 "Украинская правда" сняла видео, как Гончарук и Ермак покидают ресторан. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук та голова ОП Андрій Єрмак у неділю ввечері зустрічалися в індійському ресторані Sutra. У середу має відбутися голосування за відставку Гончарука 🤷♀️ Відео УП pic.twitter.com\/nc9en8Jv2E — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 1, 2020 Как сообщали Українськi Новини, Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. На заседании рассмотрят вопросы о деятельности Кабмина, МВД и СБУ. Также в СМИ сообщили, что на заседании будут рассмотрены кадровые вопросы, в частности, отставка Гончарука, Сытника и Рябошапки.