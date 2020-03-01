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01 марта 2020, воскресенье, 22:19 49
Политика 2020-03-01T22:21:28+02:00
Українські Новини
Гончарук и Ермак встретились в индийском ресторане в Киеве

Гончарук и Ермак встретились в индийском ресторане в Киеве

Валерия Драгомирова
Киев, Ресторан, Андрей Ермак, Алексей Гончарук

Сегодня вечером премьер Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак встретились в киевском ресторане "Сутра". Об этом написал журналист Кристофер Миллер в Twitter.

"Разговор, безусловно, серьезный, но ведется приглушенными голосами. Ничего не слышу. Только что они закончили разговор и ушли. Не услышал много, но слышал имя Игоря Коломойского", - написал Миллер.

"Украинская правда" сняла видео, как Гончарук и Ермак покидают ресторан.


Как сообщали Українськi Новини, Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады 4 марта. На заседании рассмотрят вопросы о деятельности Кабмина, МВД и СБУ

Также в СМИ сообщили, что на заседании будут рассмотрены кадровые вопросы, в частности, отставка ГончарукаСытника и Рябошапки

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Гончарук и Ермак. Фото: Twitter/@ChristopherJM
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