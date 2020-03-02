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02 березня 2020, понеділок, 12:45 14
Фінанси 2020-03-02T15:15:02+02:00
Українські Новини
Офіційний курс гривні обвалився майже на 20 копійок

Офіційний курс гривні обвалився майже на 20 копійок

Таня Войтюк
Курс валют, Курс НБУ, курс гривні, Гривня, долар до гривні
Українські гривні
Українські гривні

У той час як банкіри і аналітики прогнозували збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 UAH/USD у березні, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, яке він встановлює на 3 березня, на 19,18 коп. до 24,7721 UAH / USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, яке він встановлює на 2 березня, на 0,47 коп. до 24,5803 UAH / USD.

Як повідомляли Українські Новини, українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку.

Тим часом банки стануть прозорішими: банки зобов'язали вказувати повну інформацію про свої послуги на сайтах.

Нагадаємо, раніше фінансисти також розповіли, як на курс гривні впливає коронавірус.

Також в Україні з'явились нові гроші і деякі номінали вийдуть з обігу та їх замінять на залізні гроші.

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