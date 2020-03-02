Офіційний курс гривні обвалився майже на 20 копійок

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, яке він встановлює на 2 березня, на 0,47 коп. до 24,5803 UAH / USD.

Як повідомляли Українські Новини, українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку.

Тим часом банки стануть прозорішими: банки зобов'язали вказувати повну інформацію про свої послуги на сайтах.

Нагадаємо, раніше фінансисти також розповіли, як на курс гривні впливає коронавірус.

Також в Україні з'явились нові гроші і деякі номінали вийдуть з обігу та їх замінять на залізні гроші.