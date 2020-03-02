Офіційний курс гривні обвалився майже на 20 копійок

У той час як банкіри і аналітики прогнозували збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 UAH\/USD у березні, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, яке він встановлює на 3 березня, на 19,18 коп. до 24,7721 UAH \/ USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, яке він встановлює на 2 березня, на 0,47 коп. до 24,5803 UAH \/ USD. Як повідомляли Українські Новини, українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку. Тим часом банки стануть прозорішими: банки зобов'язали вказувати повну інформацію про свої послуги на сайтах. Нагадаємо, раніше фінансисти також розповіли, як на курс гривні впливає коронавірус. Також в Україні з'явились нові гроші і деякі номінали вийдуть з обігу та їх замінять на залізні гроші.