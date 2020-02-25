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25 февраля 2020, вторник, 09:55 94 Инфографика
Общество 2020-02-25T10:08:16+02:00
Українські Новини
Новые деньги. Когда и какие банкноты выйдут из обращения и на что их заменят

Новые деньги. Когда и какие банкноты выйдут из обращения и на что их заменят

Таня Войтюк
Банкнота, новые банкноты, Деньги, Гривна, НБУ, Нацбанк
Деньги. Фото: bank.gov.ua
Деньги. Фото: bank.gov.ua

Сегодня, 25 февраля 2020 года в обращение вводится обновленная 200-гривенева купюра, а Национальный банк Украины переходит на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны. О том, какие еще изменения в денежной сфере ждут украинцев расскажут Українські Новини.

Новые деньги

В Украине уже появились монеты номиналом в 1, 2 и 5 гривен, купюра в 1000 гривен и оновленный дизайн купюр в 50 и 200 гривен. 

Обновленные дизайн банкнот. Фото: пресс-службы НБУОбновленные дизайн банкнот. Фото: пресс-службы НБУ

Главные даты:

  • 25 февраля 2020 года  – в обращение вводят обновленные банкноты номиналом 200 гривен;
  • в середине 2020 года – введут в обращение монеты номиналом 10 гривен.

Изменений не стоит пугаться, так как в дальнейшем рассчитываться можно будет одновременно как старыми банкнотами, так и новыми монетами. Таким образом бумажные 1, 2, 5 и 10 гривен не будут изымать из обращения, поэтому ими будут рассчитываться, пока бумажные деньги не испортятся.

Новые монеты. Фото: пресс-службы НБУНовые монеты. Фото: пресс-службы НБУ

Когда исчезнут копейки

В 2020 году монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек можно обменять в любом банке до 30 сентября. С 2021 года такая опция будет доступна только в Нацбанке, а с 2022 года копейки полностью выйдут из обращения и будут готиться только в качестве колекции.

Выход монет из обихода. Фото: пресс-службы НБУВыход монет из оборота. Фото: пресс-службы НБУ

Зачем менять деньги

Замена банкнот на монеты делается для достижения оптимального соотношения между качеством и количеством банкнот и монет в обращении, что будет соответствовать современным потребностям государства и экономики, а также мировому опыту.

Причины замены денег. Фото: пресс-службы НБУПричины замены денег. Фото: пресс-службы НБУ

Еще одна причина – быстрое "старение" денег. Ведь, если обычно купюры большого номинала 200 или 500 гривен люди держат в конвертах, кошельках, то есть в тех местах, где они меньше изнашиваются, мелочь нередко мнется где-то в карманах и быстро изнашивается.

Мелкие банкноты изнашиваются буквально за год-два, монеты могут находиться в обращении и 10-20 лет, без потерь внешнего вида.

Сколько живут деньги. Фото: пресс-службы НБУСколько живут деньги. Фото: пресс-службы НБУ

Ранее Українські Новини писали о том, что в Украине появились фальшивые купюры.

НБУ ввел в оборот банкноту номиналом 1000 гривен 25 октября 2019 года.

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