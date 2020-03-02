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02 березня 2020, понеділок, 10:50 5
Економіка 2020-03-02T10:57:11+02:00
Українські Новини
Рубль у київських обмінниках продовжує падати

Рубль у київських обмінниках продовжує падати

Анна Рудык
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Рублі. Фото: forexaw.com
Рублі. Фото: forexaw.com

Після падіння перед вихідними, в понеділок, 2 березня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 28 лютого, знову впав на 4 копійки і становить 3,34 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу впав на 3 копійки до 3,82 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 2 березня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,34 3,82
Максимальний 3,63 5,00
Мінімальний 2,50 3,67

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 28 лютого на 11,82 коп. до 24,7013 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,97 коп. до 24,3966 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 2 березня, на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD.

Крім того, українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу та його впливу на світову економіку.

Тим часом банки стануть прозорішими: банки зобов'язали вказувати повну інформацію про свої послуги на сайтах.

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