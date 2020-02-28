подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
28 февраля 2020, пятница, 10:32 55
Финансы 2020-02-28T10:34:17+02:00
Українські Новини
Курс рубля продолжает падение в обменниках

Курс рубля продолжает падение в обменниках

Таня Войтюк
Курс валют, Рубль, Обменники, курс рубля, рубль к гривне
Рубль в обменниках дешевеет. Фото/Freepik
Рубль в обменниках дешевеет. Фото/Freepik

В пятницу, 28 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во четверг, 27 февраля, упал на 1 копейку и составляет 3,38 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи упал на 3 копейки до 3,85 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 28 февраля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,38 3,85
Максимальный 3,71 5,00
Минимальный 2,30 3,70

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 27 февраля на 9,70 коп. до 24,5912 UAH/USD, курс покупки – понизился на 11,40 коп. до 24,2994 UAH/USD.

Также Национальный банк Украины ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен, которые постепенно заменят банкноты старого образца. Но это далеко не все изменения, которые ждут украинцев в банковской сфере.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 февраля, на 11,83 коп. до 24,6490 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс валют Рубль Обменники курс рубля рубль к гривне

В Беларуси зарегистрировали первый случай коронавируса
Число жертв коронавируса выросло до 2 858 человек, а заразилось уже более 83 тыс
Новости
Турция собирается закрыть для России Босфор 11:18
Порошенко в ГБР. Скриншот видео.
После решения суда о силовом приводе Порошенко сам пришел на допрос в ГБР 11:14
Доллар продолжает падать, а евро резко подскочил в киевских обменниках 11:00 Обновлено
Турция открыла огонь по силам Асада в Сирии в ответ на авиаудары 10:57
Спасатели показали спецвертолет для перевозки больных коронавирусом 10:49
больше новостей
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
Коронавирус распространяется по миру: где обнаружили новые случаи 11:29 Инфографика
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Доллар подскочил: официальный курс валют на четверг 05:56
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
больше новостей
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос 17:46
20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы 10:09
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Казак Гаврилюк теперь "живет как все" и работает таксистом в Киеве 16:33
больше новостей
НАТО соберется на срочное заседание из-за авиаударов Сирии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok