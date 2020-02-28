Курс рубля продолжает падение в обменниках

В пятницу, 28 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во четверг, 27 февраля, упал на 1 копейку и составляет 3,38 гривен за 10 рублей. Об этом сообщает BIN.ua. Тем временем средний курс продажи упал на 3 копейки до 3,85 гривен за 10 рублей. Курс рубля в обменниках Киева 28 февраля: 10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,38 3,85 Максимальный 3,71 5,00 Минимальный 2,30 3,70 Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 27 февраля на 9,70 коп. до 24,5912 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 11,40 коп. до 24,2994 UAH\/USD. Также Национальный банк Украины ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен, которые постепенно заменят банкноты старого образца. Но это далеко не все изменения, которые ждут украинцев в банковской сфере. Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 февраля, на 11,83 коп. до 24,6490 UAH\/USD.