Курс рубля продолжает падение в обменниках

Также Национальный банк Украины ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривен, которые постепенно заменят банкноты старого образца. Но это далеко не все изменения, которые ждут украинцев в банковской сфере.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 февраля, на 11,83 коп. до 24,6490 UAH/USD.