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02 березня 2020, понеділок, 09:10 13
Суспільство 2020-03-02T11:00:03+02:00
Українські Новини
У Тернополі дворічну дитину госпіталізували з підозрою на коронавірус

У Тернополі дворічну дитину госпіталізували з підозрою на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, коронавірус в Європі
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

Вчора, 1 березня, у Тернополі дитини віком 2,5 року госпіталізували через підозру на коронавірус, на який заразилися вже 89 тис. осіб по всьому світу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міськради Тернополя.

Так, повідомляється, що пацієнта ретельно обстежили - коронавірус у дитини лабораторно не підтвердився.

"За результатами дослідження обласного лабораторного центру, у цієї дитини виявили грип групи "В". Маленькому пацієнту надають необхідне лікування", - йдеться в сполучення.

Наголошується, що дитину госпіталізували з одного з приміських сіл у неділю, 1 березня. Днями дитина з батьками повернулася з поїздки в Мадрид (Іспанія).

"На момент лабораторних досліджень дитина була терміново ізольована - вона знаходилася в інфекційному боксі", - зазначили в міськраді.

Як повідомляли Українські Новини, в Чехії зафіксували перші випадки коронавірусу.

Тим часом в інфекційній лікарні Миколаєва підготували 14 місць для можливих хворих на коронавірус.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла рішення підвищити оцінку ризику поширення та ризику впливу коронавірусу COVID19 до дуже високого.

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