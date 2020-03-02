У Тернополі дворічну дитину госпіталізували з підозрою на коронавірус

Вчора, 1 березня, у Тернополі дитини віком 2,5 року госпіталізували через підозру на коронавірус, на який заразилися вже 89 тис. осіб по всьому світу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міськради Тернополя.

Так, повідомляється, що пацієнта ретельно обстежили - коронавірус у дитини лабораторно не підтвердився.

"За результатами дослідження обласного лабораторного центру, у цієї дитини виявили грип групи "В". Маленькому пацієнту надають необхідне лікування", - йдеться в сполучення.

Наголошується, що дитину госпіталізували з одного з приміських сіл у неділю, 1 березня. Днями дитина з батьками повернулася з поїздки в Мадрид (Іспанія).

"На момент лабораторних досліджень дитина була терміново ізольована - вона знаходилася в інфекційному боксі", - зазначили в міськраді.

Як повідомляли Українські Новини, в Чехії зафіксували перші випадки коронавірусу.

Тим часом в інфекційній лікарні Миколаєва підготували 14 місць для можливих хворих на коронавірус.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла рішення підвищити оцінку ризику поширення та ризику впливу коронавірусу COVID19 до дуже високого.