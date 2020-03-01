В инфекционной больнице Николаева подготовили 14 мест для возможных больных коронавирусом

В то время, как в аэропорту Николаева будут мерить температуру пассажиров из Египта, Николаев подготовил 7 боксов на 14 мест в инфекционной больнице для возможных больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила журналистам замначальника областного управления охраны здоровья Оксана Черненко, передают Українські Новини.

Больница получила комплект дезинфицирующих средств, 200 эпидемиологических костюмов, респираторов и других средств индивидуальной защиты.

При необходимости изолировать большее количество человек или росте заболеваемости утвержден план развертывания госпиталя на базе инфекционной больницы: все пациенты с другими заболеваниями должны быть переведены в иные лечебные учреждения, а 200 освободившихся мест будут переданы для карантина или лечения коронавируса.

При появлении возможных больных коронавирусом в области, их госпитализируют в Николаев.

Диагностировать COVID-19 в самом Николаеве не будут, анализы будут отправляться на исследование в референс-лабораторию Центра общественного здоровья в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 1 марта, количество заражений китайским коронавирусом по всему миру увеличилось до 86 905 человек. На втором месте после Китая по заболеваемости коронавирусом оказалась Южная Корея с 3 526 инфицированными и 17 погибшими.

Также Всемирная организация здравоохранения приняла решение повысить оценку риска распространения и риска воздействия коронавируса COVID19 до очень высокого.