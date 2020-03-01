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01 березня 2020, неділя, 13:36 11
Суспільство 2020-03-01T15:30:01+02:00
Українські Новини
Українців попередили про пориви вітру до 30 м/с

Українців попередили про пориви вітру до 30 м/с

Анна Рудык
штормове попередження, погода в Україні, погода в Києві, Штормовий вітер
Вітер. Фото: postimees.ee
Вітер. Фото: postimees.ee

У перший день весни, 1 березня, в Україні оголошено штормове попередження. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що сильні пориви вітру очікуються 1 і 2 березня майже по всій Україні.

"За даними Укргідрометцентру, вдень 1 березня та протягом 2 березня в Україні, крім східної частини, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що, по Києву та Київській області до кінця дня 1 березня та протягом доби 2 березня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Раніше Українські Новини писали, як впоратися з температурними перепадами навесні: поради для метеозалежних.

Також метеоролог розповіла, яка погода чекає на українців в майбутньому.

Тим часом 2019 рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень, середня температура повітря в Києві досягла 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми.

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