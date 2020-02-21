Как справиться с температурными перепадами весной: советы для метеозависимых

В этом году погода удивляет украинцев резкими изменениями и температурными скачками. Больше всего от капризов погоды страдают метеозависимые люди. Как пережить изменения погоды, сохранив при этом хорошее самочувствие, расскажут Українські Новини.

Так, резкие изменения погоды могут спровоцировать ухудшение самочувствия у сердечников, людей с нарушением кровообращения и пожилых людей.

Первыми на изменение погоды реагируют сосуды головного мозга, которые ответственны за работу всех остальных органов. Так, могут появиться головная боль, головокружение и общая слабость. Может также увеличиться раздражительность, ухудшиться внимание и повыситься сердцебиение. Такое состояние называется метеоневрозом.

Чтобы не страдать от погодных капризов, стоит позаботиться о своем организме в такие периоды.

людям с хроническими заболеваниями в дни резкой смены погоды следует принимать препараты, которые предотвращают обострения;

важно избегать нагрузок - физических и эмоциональных, которые могут перегрузить сосуды и нервную систему;

стоит воздержаться от переедания и употребления жирной пищи, так как переполненный желудок приводит к нарушению ритма сердца и скачкам давления;

в питании увеличить употребление продуктов, богатых витаминами А, С и Р (положительное влияние на функции нервной системы и кровеносных сосудов); к таким продуктам относятся черная смородина, лимоны, плоды шиповника, щавель, облепиха, морковь, говяжья печень, сливочное масло, яйца, икра;

стоит отказаться от употребления кофе и крепкого чая, которые перевозбуждают нервную систему, предпочтение стоит отдать травяным чаям;

желательно отказаться от алкоголя, который способствует активизации центральной системы, а не ее расслаблению;

также плюсом будет легкий массаж воротниковой зоны, который поможет снять неприятные (болезненные) ощущения в голове;

при ощущении резкого недомогания важно отложить работу и другие дела и выпить успокоительное лекарство;

не менее важно высыпаться, особенно в дни резких погодных изменений. Поскольку бессонница может обострять метеочувствительность. Для легкого и приятного сна можно принять ванну с травами или ароматическими маслами.

Как сообщали Українські Новини,