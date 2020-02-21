Как справиться с температурными перепадами весной: советы для метеозависимых

В этом году погода удивляет украинцев резкими изменениями и температурными скачками. Больше всего от капризов погоды страдают метеозависимые люди. Как пережить изменения погоды, сохранив при этом хорошее самочувствие, расскажут Українські Новини. Так, резкие изменения погоды могут спровоцировать ухудшение самочувствия у сердечников, людей с нарушением кровообращения и пожилых людей. Первыми на изменение погоды реагируют сосуды головного мозга, которые ответственны за работу всех остальных органов. Так, могут появиться головная боль, головокружение и общая слабость. Может также увеличиться раздражительность, ухудшиться внимание и повыситься сердцебиение. Такое состояние называется метеоневрозом. Чтобы не страдать от погодных капризов, стоит позаботиться о своем организме в такие периоды. людям с хроническими заболеваниями в дни резкой смены погоды следует принимать препараты, которые предотвращают обострения; важно избегать нагрузок - физических и эмоциональных, которые могут перегрузить сосуды и нервную систему; стоит воздержаться от переедания и употребления жирной пищи, так как переполненный желудок приводит к нарушению ритма сердца и скачкам давления; в питании увеличить употребление продуктов, богатых витаминами А, С и Р (положительное влияние на функции нервной системы и кровеносных сосудов); к таким продуктам относятся черная смородина, лимоны, плоды шиповника, щавель, облепиха, морковь, говяжья печень, сливочное масло, яйца, икра; стоит отказаться от употребления кофе и крепкого чая, которые перевозбуждают нервную систему, предпочтение стоит отдать травяным чаям; желательно отказаться от алкоголя, который способствует активизации центральной системы, а не ее расслаблению; также плюсом будет легкий массаж воротниковой зоны, который поможет снять неприятные (болезненные) ощущения в голове; при ощущении резкого недомогания важно отложить работу и другие дела и выпить успокоительное лекарство; не менее важно высыпаться, особенно в дни резких погодных изменений. Поскольку бессонница может обострять метеочувствительность. Для легкого и приятного сна можно принять ванну с травами или ароматическими маслами. Как сообщали Українські Новини,