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  • Как справиться с температурными перепадами весной: советы для метеозависимых
21 февраля 2020, пятница, 06:00 182
Жизнь 2020-02-21T06:00:01+02:00
Українські Новини
Как справиться с температурными перепадами весной: советы для метеозависимых

Как справиться с температурными перепадами весной: советы для метеозависимых

Анна Рудык
Прогноз погоды, Смена температуры, Потепление в Украине, погода в Украине
Весна. Фото: mirvkartinkah.ru
Весна. Фото: mirvkartinkah.ru

В этом году погода удивляет украинцев резкими изменениями и температурными скачками. Больше всего от капризов погоды страдают метеозависимые люди. Как пережить изменения погоды, сохранив при этом хорошее самочувствие, расскажут Українські Новини.

Так, резкие изменения погоды могут спровоцировать ухудшение самочувствия у сердечников, людей с нарушением кровообращения и пожилых людей.

Первыми на изменение погоды реагируют сосуды головного мозга, которые ответственны за работу всех остальных органов. Так, могут появиться головная боль, головокружение и общая слабость. Может также увеличиться раздражительность, ухудшиться внимание и повыситься сердцебиение. Такое состояние называется метеоневрозом.

Чтобы не страдать от погодных капризов, стоит позаботиться о своем организме в такие периоды.

  • людям с хроническими заболеваниями в дни резкой смены погоды следует принимать препараты, которые предотвращают обострения;
  • важно избегать нагрузок - физических и эмоциональных, которые могут перегрузить сосуды и нервную систему;
  • стоит воздержаться от переедания и употребления жирной пищи, так как переполненный желудок приводит к нарушению ритма сердца и скачкам давления;
  • в питании увеличить употребление продуктов, богатых витаминами А, С и Р (положительное влияние на функции нервной системы и кровеносных сосудов); к таким продуктам относятся черная смородина, лимоны, плоды шиповника, щавель, облепиха, морковь, говяжья печень, сливочное масло, яйца, икра;
  • стоит отказаться от употребления кофе и крепкого чая, которые перевозбуждают нервную систему, предпочтение стоит отдать травяным чаям;
  • желательно отказаться от алкоголя, который способствует активизации центральной системы, а не ее расслаблению;
  • также плюсом будет легкий массаж воротниковой зоны, который поможет снять неприятные (болезненные) ощущения в голове;
  • при ощущении резкого недомогания важно отложить работу и другие дела и выпить успокоительное лекарство;
  • не менее важно высыпаться, особенно в дни резких погодных изменений. Поскольку бессонница может обострять метеочувствительность. Для легкого и приятного сна можно принять ванну с травами или ароматическими маслами.

Как сообщали Українські Новини, 

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