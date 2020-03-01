Лучшие поздравления с первым днем весны в картинках и стихах

Сегодня, 1 марта, в Украине отмечают последний день Колодия, который праздновали всю неделю. Он знаменует прощание с зимой и встречу весны. Поздравить своих близких с первым днем весны можно в открытках и стихах, которые собрали Українські Новини.

***

Весна пришла, и мир ожил,

Цветными красками играя.

Для грусти больше нет причин,

Я с 1 марта поздравляю!

Пусть принесет тебе весна

Улыбки, счастье, вдохновенье,

Избавит от печали вмиг,

Пускай подарит настроенье!

***

Первый день весны стучится,

Открывай пошире дверь!

Вместе с ним к нам в гости мчится

Теплый ветер перемен.

Принесет пускай он радость,

И надежду, и добро.

Улетучится усталость,

Станет на душе тепло!

***

С Первым днём весны прекрасной!

Пусть она подарит счастье,

Прорастит успехов много,

Укрепит ими дорогу.

Как подснежником чудесным,

Жизнь украсит теплотой,

И весенним солнцем нежным

Освещает день любой.

Пусть уйдёт печаль со снегом —

Смоет талая вода,

И придет ей на замену

Мир, любовь и доброта!

***

Все равно сегодня лучше,

Чем вчера и день назад,

Потому что мир весенний

Начинает свой парад.

Пусть еще повсюду снежно,

И не зелень за окном,

Рады мы весне безбрежной,

Пусть придет она в наш дом!

***

Звенят ручьи, щебечут птицы —

Пришла пора прогнать печаль,

Настало время веселиться.

Ура! Закончился февраль!

Растает лед в замёрзшем сердце,

Ворвётся радость в каждый дом.

Когда нам солнце ярко светит,

Добрее мир, теплей кругом.

Вас с днём весенним — самым первым!

Удачи вам в больших делах.

В любовь волшебную поверить —

И раствориться в чудесах.

***

Прийми від мене привітання

У цей прекрасний день весни:

І усі найкращі побажання,

Щоби здійснилися вони.

Як перша квітка, будь красива

І будь весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!​​​​​​

***

Тепло і світло розлилося,

Весна чарівна в світ летить.

Все на землі цвісти взялося,

Яка це неповторна мить!

Весна! Усе зазеленіло

Під вічним небом голубим.

І в людських душах завесніло,

Все стало чистим і ясним.

***

Березневої повені щастя,

Що приходить так швидко й нестримно,

Барв чарівних, духмяних квітневих,

Що, мов килим, земля розстелила!

***

Хай весни розмаїття малюнків

Прикрашає вам кожну хвилину,

Клич лелечий запросить в мандрівку,

У казкову і дивну країну!

Открытка с первым днем весны. Фото: lux.fm

Поздравление с первым днем весны. Фото: lux.fm

Поздравление с первым днем весны в картинках. Фото: lux.fm

Картинки с первым днем весны. Фото: lux.fm

С 1 марта открытка. Фото: lux.fm

Ранее Українські Новини писали об идеях весеннего маникюра, которые освежат любой образ.

Также сообщалось, как справиться с температурными перепадами весной: советы для метеозависимых.