Лучшие поздравления с первым днем весны в картинках и стихах

Сегодня, 1 марта, в Украине отмечают последний день Колодия, который праздновали всю неделю. Он знаменует прощание с зимой и встречу весны. Поздравить своих близких с первым днем весны можно в открытках и стихах, которые собрали Українські Новини. *** Весна пришла, и мир ожил, Цветными красками играя. Для грусти больше нет причин, Я с 1 марта поздравляю! Пусть принесет тебе весна Улыбки, счастье, вдохновенье, Избавит от печали вмиг, Пускай подарит настроенье! *** Первый день весны стучится, Открывай пошире дверь! Вместе с ним к нам в гости мчится Теплый ветер перемен. Принесет пускай он радость, И надежду, и добро. Улетучится усталость, Станет на душе тепло! *** С Первым днём весны прекрасной! Пусть она подарит счастье, Прорастит успехов много, Укрепит ими дорогу. Как подснежником чудесным, Жизнь украсит теплотой, И весенним солнцем нежным Освещает день любой. Пусть уйдёт печаль со снегом — Смоет талая вода, И придет ей на замену Мир, любовь и доброта! *** Все равно сегодня лучше, Чем вчера и день назад, Потому что мир весенний Начинает свой парад. Пусть еще повсюду снежно, И не зелень за окном, Рады мы весне безбрежной, Пусть придет она в наш дом! *** Звенят ручьи, щебечут птицы — Пришла пора прогнать печаль, Настало время веселиться. Ура! Закончился февраль! Растает лед в замёрзшем сердце, Ворвётся радость в каждый дом. Когда нам солнце ярко светит, Добрее мир, теплей кругом. Вас с днём весенним — самым первым! Удачи вам в больших делах. В любовь волшебную поверить — И раствориться в чудесах. *** Прийми від мене привітання У цей прекрасний день весни: І усі найкращі побажання, Щоби здійснилися вони. Як перша квітка, будь красива І будь весела, як весна. Усе життя живи щасливо, Кохана будь, й кохай сама! *** Тепло і світло розлилося, Весна чарівна в світ летить. Все на землі цвісти взялося, Яка це неповторна мить! Весна! Усе зазеленіло Під вічним небом голубим. І в людських душах завесніло, Все стало чистим і ясним. *** Березневої повені щастя, Що приходить так швидко й нестримно, Барв чарівних, духмяних квітневих, Що, мов килим, земля розстелила! *** Хай весни розмаїття малюнків Прикрашає вам кожну хвилину, Клич лелечий запросить в мандрівку, У казкову і дивну країну! Открытка с первым днем весны. Фото: lux.fm Поздравление с первым днем весны. Фото: lux.fm Поздравление с первым днем весны в картинках. Фото: lux.fm Картинки с первым днем весны. Фото: lux.fm С 1 марта открытка. Фото: lux.fm Ранее Українські Новини писали об идеях весеннего маникюра, которые освежат любой образ. Также сообщалось, как справиться с температурными перепадами весной: советы для метеозависимых.