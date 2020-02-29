Користувачі Приватбанку не зможуть вночі розплатитися або зняти гроші з картки

Сервіс "Приват 24", термінали і банкомати Приватбанку не будуть працювати в зв'язку з процесингом в ніч з 29 лютого на 1 березня.

Про це пресслужба банку повідомила на своїй сторінці в мікроблозі Twitter.

"Сьогодні вночі (01:00-07:00) оновлюватимемо процесинг. Якщо плануєте гуляти, рекомендуємо мати із собою готівку", - йдеться в ньому.

Зазначимо, 100% Приватбанку належить державі в особі Міністерства фінансів.

Як повідомляли Українські Новини, Приватбанк ввів сервіс онлайн-перекладу з іноземних карток міжнародної платіжної системи VISA.

В 2019 році Приватбанк збільшив прибуток в 2,8 раза до 32,6 млрд гривень проти 2018 року (11,7 млрд гривень прибутку). Прибуток Приватбанку за підсумками минулого року становив 32 609,22 млн гривень.

Тим часом, Гончарук і ЄС домовилися ні за що не повертати Приватбанк Коломойському.

13 вересня, у Києві перестали працювати термінали Приватбанку в магазинах, також відзначалися проблеми зі зняттям грошей з банкоматів за картками банку.У минулому році, влітку в Приватбанку також стався масштабний збій - всі сервіси і термінали не працювали.