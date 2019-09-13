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13 сентября 2019, пятница, 20:45 394
Происшествия 2019-09-13T21:30:02+03:00
Українські Новини
В Киеве перестали работать платежные терминалы Приватбанка

В Киеве перестали работать платежные терминалы Приватбанка

В пятницу, 13 сентября, украинцы начали массово жаловаться на проблемы с картами "ПриватБанка" и другими сервисами банка. В супермаркетах и ТРЦ Киева не принимали платежные карты, также с перебоями работали банкоматы "Приватбанк" во всех районах города, передают Українські Новини.

В частности, сообщается, что в работе систем банка якобы произошел сбой, из-за которого терминалы не принимают карты банка. О сбое также обьявили и в столичном метро. В 20.00 карты ПриватБанка там еще не принимали.

В банке подтвердили наличие трудностей при оплате в интернете, зачислении средств на карты со сторонних сервисов, проведении операций в банкоматах, POS-терминалах, платежей в Приват24. 

"Технические службы ПриватБанка восстанавливают стабильную работу процессинга. Восстановление работы процессинга после аварийного сбоя произойдет в течение часа. Технические службы банка проводят комплекс мероприятий для полного восстановлении стабильной работы сети безналичных операций. Просим прощения наших клиентов за неудобства, связанные с аварийной ситуацией", - сообщили Українським Новинам в Приватбанке.

Напомним, что в прошлом году, летом в "Приватбанке" также случился масштабный сбой: все сервисы и терминалы не работали.

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