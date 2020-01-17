Перевод из-за границы теперь можно получить сразу на карту: Приватбанк ввел новый сервис

Приватбанк ввел сервис онлайн-переводов с иностранных карточек международной платежной системы VISA. Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини. По данным банка, теперь можно мгновенно перевести деньги с карточки иностранного банка на карту Приватбанка через веб или мобильную версию Приват24, при этом для направления переводов не обязательно быть клиентом Приватбанка или зарегистрированным в Приват24. Отправить перевод с иностранной карты VISA на карту Приватбанка можно в долларах, евро или гривнах через Интернет-банк Приват24 или приложение Privat24 для Android. Указывается, что чтобы перевести деньги, достаточно знать только номер карты получателя. Безопасность операции гарантирует технология Verified by VISA. Тариф за р2р-перевод с иностранных карт составляет 3% от суммы. В ближайшее время сервис будет доступен и для iOS-версии Privat24. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы Clear Junction. В марте сообщалось о переходе Украины на международные стандарты системы электронных платежей с помощью SWIFT. Тем временем, бюджетники и пенсионеры смогут получать выплаты на карточку любого банка.