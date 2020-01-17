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Финансы 2020-01-17T14:58:05+02:00
Українські Новини
Перевод из-за границы теперь можно получить сразу на карту: Приватбанк ввел новый сервис

Перевод из-за границы теперь можно получить сразу на карту: Приватбанк ввел новый сервис

Надежда Комендантова
Приватбанк, Перевод, денежный перевод
Банковская карта. Фото: kredit-ubanka.ru
Банковская карта. Фото: kredit-ubanka.ru

Приватбанк ввел сервис онлайн-переводов с иностранных карточек международной платежной системы VISA.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

По данным банка, теперь можно мгновенно перевести деньги с карточки иностранного банка на карту Приватбанка через веб или мобильную версию Приват24, при этом для направления переводов не обязательно быть клиентом Приватбанка или зарегистрированным в Приват24.

Отправить перевод с иностранной карты VISA на карту Приватбанка можно в долларах, евро или гривнах через Интернет-банк Приват24 или приложение Privat24 для Android.

Указывается, что чтобы перевести деньги, достаточно знать только номер карты получателя.

Безопасность операции гарантирует технология Verified by VISA.

Тариф за р2р-перевод с иностранных карт составляет 3% от суммы.

В ближайшее время сервис будет доступен и для iOS-версии Privat24.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк Украины принял решение о согласовании условий и порядка деятельности в Украине международной платежной системы Clear Junction.

В марте сообщалось о переходе Украины на международные стандарты системы электронных платежей с помощью SWIFT.

Тем временем, бюджетники и пенсионеры смогут получать выплаты на карточку любого банка.

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