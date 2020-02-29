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  • В Ірані протестувальники підпалили лікарню, в яку привезли хворих на коронавірус
29 лютого 2020, субота, 20:10 6
Азія 2020-02-29T20:45:01+02:00
Українські Новини
В Ірані протестувальники підпалили лікарню, в яку привезли хворих на коронавірус

В Ірані протестувальники підпалили лікарню, в яку привезли хворих на коронавірус

Ярина Вацяк
Коронавірус, Коронавірус в Ірані, підпал лікарні

В той час, як в США звинуватили Китай і Іран в приховуванні інформації про коронавірус, в Ірані в місті Бендер-Аббас місцеві жителі спалили частину лікарні, в яку без їх згоди доставили хворих на коронавірус.

Про це пише "Страна" з посиланням на телеканал Iran International.

В клініку міста Кума, де спостерігається потужний спалах захворювання на коронавірус, було доставлено десять хворих. Тому ввечері в п'ятницю, 28 лютого, протестувальники підпалили клініку Тохид Бандар Аббас, де перебували пацієнти з коронавірусом. Про жертви і втрати не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, 20 лютого у Нових Санжарах почалися сутички між правоохоронцями та противниками евакуації українців з Китаю. Тоді Нових Санжарах люди блокували дороги, а на в'їзд пригнали військову техніку.

Тим часом, 89 людей. які перебувають в обсервації у Нових Санжарах Полтавської області, здорові, молекулярно-генетичні дослідження не виявили коронавірус.

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