Сьогодні розпочинає роботу телеканал для окупованих територій "Дім"

Сьогодні, 1 березня, починає роботу телеканал для окупованих територій (АР Крим, Донецька і Луганська обл.) під назвою "Дім" і буде віщати на базі UA-ТБ.Дизайн логотипу нового каналу є таким, що назву можна прочитати двома різними способами - як "Дом" і "Дім".Презентація телеканалу відбудеться в понеділок, 2 березня, о 15:00.Як повідомляли Українські Новини, в Мінкультури хотіли запустити розважальний телеканал для непідконтрольних територій на базі UA|TV в лютому 2020. На першому етапі канал буде об'єднувати українсько - і російськомовні розважальні програми, серіали і фільми виробництва провідних українських медіагруп. Також повідомлялося, що інформаційне мовлення на держканалі очолила колишня головна редакторка "24 каналу" Олена Трибушна. Проте пізніше Трибушна відмовилася від посади керівника інформаційного мовлення державного телеканалу для тимчасово окупованих територій через розбіжності з іншими керівниками проекту.Тим часом менше половини українців вважають, що російськомовний телеканал сприятиме інтеграції непідконтрольних територій.