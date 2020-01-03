Телеканал для оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля

Государственный телеканал для жителей оккупированных территорий, который создается на базе канала UA|TV, начнет вещание с 15 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры, молодежи и спорта, передают Українські Новини. "Государственный телеканал для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UA|TV, начнет вещание 15 февраля", - говорится в нем. Отмечается, что на первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и фильмы производства ведущих украинских медиагрупп, а также информационное вещание собственного производства. Согласно сообщению, директор телеканала будет назначен в январе путем конкурсного отбора. На данный момент эти обязанности исполняет заместитель директора канала Юлия Островская. Кроме этого, в сообщении отмечается, что руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная, ранее занимавшая должность главного редактора "24 канала", в прошлом - заместитель главреда издания "Новое Время" и редактор журнала "Корреспондент". Концепцию вещания Минкультуры намерено утвердить после назначения директора телеканала. Как сообщали Українські Новини, Министерство культуры, молодежи и спорта намерено запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV в феврале 2020 года. Тем временем, менее половины украинцев считают, что русскоязычный телеканал поспособствует интеграции неподконтрольных территорий.