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03 января 2020, пятница, 14:24 23
Кабмин 2020-01-03T14:45:02+02:00
Українські Новини
Телеканал для оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля

Телеканал для оккупированных территорий начнет вещание 15 февраля

Ярина Вацяк
Российская оккупация, Минкультуры, Запуск телеканала, Телеканал
Телевидение. Фото: Еспресо.TV
Телевидение. Фото: Еспресо.TV

Государственный телеканал для жителей оккупированных территорий, который создается на базе канала UA|TV, начнет вещание с 15 февраля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры, молодежи и спорта, передают Українські Новини.

"Государственный телеканал для временно оккупированных территорий, который создается на базе канала UA|TV, начнет вещание 15 февраля", - говорится в нем.

Отмечается, что на первом этапе канал будет объединять украинско- и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и фильмы производства ведущих украинских медиагрупп, а также информационное вещание собственного производства.

Согласно сообщению, директор телеканала будет назначен в январе путем конкурсного отбора.

На данный момент эти обязанности исполняет заместитель директора канала Юлия Островская.

Кроме этого, в сообщении отмечается, что руководителем информационного вещания станет Елена Трибушная, ранее занимавшая должность главного редактора "24 канала", в прошлом - заместитель главреда издания "Новое Время" и редактор журнала "Корреспондент".

Концепцию вещания Минкультуры намерено утвердить после назначения директора телеканала.

Как сообщали Українські Новини, Министерство культуры, молодежи и спорта намерено запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV в феврале 2020 года.

Тем временем, менее половины украинцев считают, что русскоязычный телеканал поспособствует интеграции неподконтрольных территорий.

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