Экс-главред "24 канала" Трибушная отказалась от должности руководителя канала для оккупированных территорий

Бывший главный редактор "24 канала" Елена Трибушная отказалась от должности руководителя информационного вещания государственного телеканала для временно оккупированных территорий из-за разногласий с другими руководителями проекта.

Об этом она написала в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Друзья, хочу сообщить, что я не буду принимать участие в проекте вещания на оккупированные территории… Я верю в идею министра Владимира Бородянского вернуть умы и сердца жителей оккупированных территорий с помощью украинского ТВ и в ту концепцию, которую мы обсуждали. Но в первые же недели стало понятно, что с остальными новыми руководителями проекта мы слишком по-разному видим процесс его реализации", - написала она.

По мнению Трибушной, на Донбасс нужно транслировать нормальное украинское телевидение, так как благодаря российским пропагандистам, и украинским теле- и youtube-каналам, преследующим единственную цель – "дорваться до власти", проукраинского контента на востоке практически нет.

Она также отметила, что найти способ транслировать нормальный украинский контент на 80% оккупированных территорий (как планируют сейчас) нужно было еще 5 лет назад, однако так называемая "политическая воля" нашлась только сейчас.

Как сообщали Українські Новини, государственный телеканал для жителей оккупированных территорий, который создается на базе канала UA|TV, начнет вещание с 15 февраля.

Ранее уже сообщалось, что Министерство культуры, молодежи и спорта намерено запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV в феврале 2020 года.