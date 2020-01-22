подписаться на рассылку
24.05 24.4
26 27
˟
  • Новости
  • Политика
  • СМИ
  • Экс-главред "24 канала" Трибушная отказалась от должности руководителя канала для оккупированных территорий
22 января 2020, среда, 16:56 8
СМИ 2020-01-22T17:04:06+02:00
Українські Новини
Экс-главред "24 канала" Трибушная отказалась от должности руководителя канала для оккупированных территорий

Экс-главред "24 канала" Трибушная отказалась от должности руководителя канала для оккупированных территорий

Ярина Вацяк
Телеканал, Елена Трибушная, Вещание, Запуск телеканала
Елена Трибушная. Фото: Facebook/Елена Трибушная
Елена Трибушная. Фото: Facebook/Елена Трибушная

Бывший главный редактор "24 канала" Елена Трибушная отказалась от должности руководителя информационного вещания государственного телеканала для временно оккупированных территорий из-за разногласий с другими руководителями проекта.

Об этом она написала в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Друзья, хочу сообщить, что я не буду принимать участие в проекте вещания на оккупированные территории… Я верю в идею министра Владимира Бородянского вернуть умы и сердца жителей оккупированных территорий с помощью украинского ТВ и в ту концепцию, которую мы обсуждали. Но в первые же недели стало понятно, что с остальными новыми руководителями проекта мы слишком по-разному видим процесс его реализации", - написала она.

По мнению Трибушной, на Донбасс нужно транслировать нормальное украинское телевидение, так как благодаря российским пропагандистам, и украинским теле- и youtube-каналам, преследующим единственную цель – "дорваться до власти", проукраинского контента на востоке практически нет.

Она также отметила, что найти способ транслировать нормальный украинский контент на 80% оккупированных территорий (как планируют сейчас) нужно было еще 5 лет назад, однако так называемая "политическая воля" нашлась только сейчас.

Как сообщали Українські Новини, государственный телеканал для жителей оккупированных территорий, который создается на базе канала UA|TV, начнет вещание с 15 февраля.

Ранее уже сообщалось, что Министерство культуры, молодежи и спорта намерено запустить развлекательный телеканал для неподконтрольных территорий на базе UA|TV в феврале 2020 года.

Больше новостей о: Телеканал Елена Трибушная Вещание Запуск телеканала

Через 10 дней исчезнет большинство спутниковых укр...
Шеф нового гостелеканала критиковала жителей Донба...
Рада намерена расширить действие госканала иновеща...
Телеканал для оккупированных территорий начнет вещ...
Зеленский зарабатывал меньше подчиненных и не получил тринадцатую зарплату в 2019
За декабрь Разумков получил более 100 тысяч гривен зарплаты и "депутатских"
Новости
Коломойский выиграл суд о погашении долга перед НБУ 17:25
Украина за 10 дней исчерпала квоту на беспошлинные поставки меда в Европейский Союз на 2020 17:20
Экс-главред "24 канала" Трибушная отказалась от должности руководителя канала для оккупированных территорий 16:56
У Путина заявили, что Зеленский отправил Путину запрос на встречу, - СМИ 16:55
Квадрокоптер. Фото: facebook.com/ukroboronprom
"Укроборонпром" разработал первый военный квадрокоптер для армии 16:51
больше новостей
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
Из Киева в Одессу поезд будет ехать 1,5 часа, из Киева в Будапешт - 3 часа, - министр инфраструктуры 23:23
Смертельный вирус из Китая способен передаваться от человека к человеку 23:55
Гривна продолжает стремительно расти: курс валют на среду 05:55
Дом Порошенко могут взять штурмом. Каждый 8-ой украинец за русский язык как второй государственный 07:00 Новости дня
больше новостей
Фонд гарантирования продает активы VAB банка за 200 млн, хотя может получить 8 млрд от экс-владельца 11:29
Редактор газеты из прифронтовой Луганщины зарегистрировал петицию об увольнении руководителя "Укрпочты" за космическую зарплату 18:06
"Рейдеры" Микитася опять незаконно сменили директора в "Киевметрострое", - журналист 22:49 Документ
В соцсетях разделились мнения о заявлении Новосад о том, что она не может завести ребенка на зарплату министра 13:02
"Смотрящим" за Лукьяновским СИЗО оказался Кирилл Островский, сбивший девочку на джипе, - СМИ 22:22
больше новостей
Украина намерена выпустить еврооблигации на €1 млрд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok