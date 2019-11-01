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01 ноября 2019, пятница, 16:07 44
Общество 2019-11-01T16:11:18+02:00
Українські Новини
Менее половины украинцев считают, что русскоязычный телеканал поспособствует интеграции неподконтрольных терри

Менее половины украинцев считают, что русскоязычный телеканал поспособствует интеграции неподконтрольных территорий

Соцопрос, Новости ДНР, Новости ЛНР, русскоязычный телеканал

41,9% опрошенных Киевским международным институтом социологии считают, что создание русскоязычного телевизионного канала поспособствует интеграции неподконтрольных территорий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Респондентам предлагалось ответить, согласны ли они с утверждением, что создание телевизионного русскоязычного канала поспособствует интеграции неподконтрольных территорий.

25,4% опрошенных полностью согласны, 16,5% - частично согласны, 16% - полностью не согласны, 8,8% - частично не согласны, 33,4% – не определились с ответом.

С утверждением, что Донбасс имеет больше исторического и культурного наследия с Украиной, чем Россией, согласились 61,4% опрошенных, а 14,6% выразили несогласие.

КМИС проводил опрос по заказу Школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянская академия.

Было опрошено 2 035 человек из всех областей Украины (кроме автономной Республики Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) в период с 27 августа по 23 сентября.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Как сообщали Українськi Новини, большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР".

Тем временем сотни людей протестовали под Офисом Президента против разведения войск на Донбассе.

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