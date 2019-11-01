Менее половины украинцев считают, что русскоязычный телеканал поспособствует интеграции неподконтрольных территорий

Менее половины украинцев считают, что русскоязычный телеканал поспособствует интеграции неподконтрольных терри

41,9% опрошенных Киевским международным институтом социологии считают, что создание русскоязычного телевизионного канала поспособствует интеграции неподконтрольных территорий.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Респондентам предлагалось ответить, согласны ли они с утверждением, что создание телевизионного русскоязычного канала поспособствует интеграции неподконтрольных территорий.

25,4% опрошенных полностью согласны, 16,5% - частично согласны, 16% - полностью не согласны, 8,8% - частично не согласны, 33,4% – не определились с ответом.

С утверждением, что Донбасс имеет больше исторического и культурного наследия с Украиной, чем Россией, согласились 61,4% опрошенных, а 14,6% выразили несогласие.

КМИС проводил опрос по заказу Школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянская академия.

Было опрошено 2 035 человек из всех областей Украины (кроме автономной Республики Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) в период с 27 августа по 23 сентября.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Как сообщали Українськi Новини, большинство украинцев против прекращения военных действий и признания "ДНР" и "ЛНР".

Тем временем сотни людей протестовали под Офисом Президента против разведения войск на Донбассе.