Сьогодні у евакуйованих з Уханя громадян повторно візьмуть аналіз на коронавірус

Лікарі мають намір у суботу повторно взяти аналіз на коронавірус у евакуйованих з китайського Уханя громадян, які знаходяться на обсервації у Нових Санжарах Полтавської області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.



"Сьогодні у евакуйованих з Уханя людей, які знаходяться на обсервації в санаторії "Нові Санжари", вдруге візьмуть забір аналізів для скринінгового дослідження на коронавірус. Це проводиться, щоб ще раз підтвердити, що всі здорові. Нагадуємо, що в жодної людини немає ознак гострих вірусних захворювань", - сказано в ньому.



МОЗ повідомив, що в пунктах пропуску, в аеропортах країни, на лінії розмежування в Донбасі і на адмінкордоні з окупованим Кримом за 3 доби температурний скринінг провели у понад 160 тисяч осіб.



У разі виявлення ознак гострих вірусних захворювань у людини проводяться додаткові дослідження.



Міністерство зазначає, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано. У той же час перевіряють на коронавірус двох осіб, які повернулися з Італії.



"28 лютого в Центр громадського здоров'я МОЗ надійшло 2 повідомлення про підозру на Covid-19 з Івано-Франківської та Кіровоградської областей. В обох випадках особи, які повернулися з Італії і мають прояви гострого респіраторного захворювання. Попередні результати дослідження матеріалу, відібраного від хворих осіб, що дали негативний результат на віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження були спрямовані у вірусологічну референс-лабораторію", - підкреслює МОЗ.



Як повідомляли Українські Новини, 89 громадян, що знаходяться в обсервації у Нових Санжарах Полтавської області здорові, молекулярно-генетичні дослідження не виявили коронавірус.



Раніше в Нових Санжарах захворіла одна з евакуйованих, але у неї виявилася гастроентерологія.



Кабмін виділив 2,65 млн гривень на утримання громадян в обсервації в Нових Санжарах Полтавської області.