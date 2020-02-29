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29 лютого 2020, субота, 14:23 21
Силові структури 2020-02-29T16:15:02+02:00
Українські Новини
У середу Рада може відправити у відставку Рябошапку і Ситника, — ЗМІ

У середу Рада може відправити у відставку Рябошапку і Ситника, — ЗМІ

Валерия Драгомирова
Руслан Рябошапка, Артем Ситник, Відставка, позачергове засідання
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента
Руслан Рябошапка. Фото: Офіс Президента

На позачерговому засіданні Верховної Ради, яке скликає президент Володимир Зеленський, можуть розглянути питання про звільнення директора НАБУ Артема Ситника, а також відставку генпрокурора Руслана Рябошапки.

Про це повідомляє Telegram-канал "Політика Страни" з посиланням на джерела в Офісі президента.

"Щодо звільнення обох політичне рішення керівництво країни вже прийняло. З імовірністю близькою до 100% винесуть питання щодо Ситника на голосування. Стосовно Рябошапки йдуть підготовчі заходи. Потрібно зібрати 150 підписів депутатів. І цим вже займаються", - говорить джерело.


Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ повідомили, що в середу Рада розгляне відставку прем'єра Гончарука. За попередньою інофрмацію днями відбулася зустріч Гончарука з президентом Володимиром Зеленським, де президент дорікав прем'єра за незадовільну роботу Кабміну.

Крім того, Арахамія виключив, що бізнесмена Тігіпка призначать новим прем'єр-міністром.

Тим часом Бойко анонсував відставку Кабінету Міністрів на цьому тижні.

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