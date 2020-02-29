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29 февраля 2020, суббота, 09:33 32
Кабмин 2020-02-29T09:33:39+02:00
Українські Новини
Бойко анонсировал отставку Кабмина на этой неделе

Бойко анонсировал отставку Кабмина на этой неделе

Ольга Фандорина
Кабмин, Оппозиционная платформа – За жизнь, Юрий Бойко, Роспуск Кабмина

Глава фракции ОПЗЖ Юрий Бойко в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что 4 марта Кабмин будет отправлен в отставку.

В ходе общения с министром экономического развития и торговли Украины Тимофеем Миловановым, Бойко заявил: "Дня три вам осталось, пока вас не поразгоняли еще. Что вы сделаете за эти три дня. У нас в среду будет внеочередное заседание. Я надеюсь, что их отправят в отставку. Во всяком случае мы за это проголосуем. С доброй душой".

Как сообщали Українські Новини, рейтинг "Слуги народа" не изменился, а у платформы Бойко и "Евросолидарности" вырос.

"Оппозиционной платформы", а также "Батькивщины" улучшились, по сравнению с предыдущим опросом КМИС, проведенным в конце ноября 2019 года. Во время которого 39,2% опрошенных сообщили, что проголосовали бы за "Слугу народа", 11,1% - за "Оппозиционную платформу", 8,4% - за "Евросолидарность", 7,4% - за "Батьківщину", 3,8% - за "Голос" на выборах Рады.

Работу президента Зеленского одобряет почти половина украинцев, а работу Рады - всего 19%.

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