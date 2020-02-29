В Україну не впустили редактора російського телеканалу Пивоварова

Прикордонники не пустили в Україну російського журналіста, головного редактора телеканалу RTVI Олексія Пивоварова.

Про це журналіст написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

За словами журналіста, 28 лютого в аеропорту "Київ" ім. Сікорського (колишній "Жуляни") йому було відмовлено у в'їзді.

"Пару годин назад прилетів у Київ, але на територію країни мене не пустили. Спершу — ввічливе співбесіду: подивилися разом "Редакцію", поулыбались... Потім півтори години очікування на лавочці", - написав він.

У результаті прикордонники вручили йому постанову про відмову у в'їзді, оскільки він не зміг підтвердити причину перебування в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Державна прикордонна служба не пустила в Україну групу російських акторів.

Також у грудні Держприкордонслужба не пустила в Україну журналістку російського телеканалу "НТВ".

Російських акторів Корікової і Баршака не впустили в Україну і вони пішли на інший пункт пропуску.



Тим часом журналіст Парфьонов 19 березня привезе до Києва свій фільм "Російські грузини".