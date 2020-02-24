У СБУ немає претензій до Леоніда Парфьонова, який їде до Києва презентувати фільм "Русские грузины"

Служба безпеки України не приймала рішення про заборону або обмеження в'їзду на територію України для громадянина Російської Федерації (РФ), журналіста Леоніда Парфьонова.

Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит Українських Новин.

17 лютого інформаційне агентство "Українські Новини" направило до СБУ запит із проханням надати інформацію про включення російського журналіста та телевізійного продюсера Леоніда Парфьонова до списків осіб, яким тимчасово заборонений чи обмежений в'їзд в Україну.

Запит в СБУ. Фото: Українські Новни

"Станом на сьогодні (21.02.2020) відомості щодо прийняття Служюою безпеки України запитуваному Вами громадянину РФ рішення про заборону в'їзду в України, обмежень або застережень щодо цього відсутні", - вказано у відповіді.

Відповідь СБУ про відсутність заборони на в'їзд в Україну для Парфьонова. Фото: Українські Новини

Раніше була анонсована прем'єра документального фільму "Русские грузины" і творча зустріч з Леонідом Парфьоновим.

19 березня 2020 року Парфьонов має намір презентувати 1-у серію свого нового фільму в кінотеатрі "Київська Русь".

"Русские грузины" - це документальний проект з двох фільмів про історичну роль грузин в радянській історії, політиці, культурі. Герої фільму – Багратіон і Шеварднадзе, Піросмані і Данелія, Орджонікідзе та Окуджава, Баланчин і Андроник. Детально показана роль Сталіна, одного з найбільш значних керівників СРСР.

Нагадаємо, Леонід Парфьонов - радянський журналіст, телеведучий, режисер, п'ятикратний лауреат телевізійної премії "Тефі". Автор історико-документальних серіалів і фільмів "Намедни. Наша эра", "Живой Пушкин", "Глаз Божий", "Зворыкин-Муромец", "Птица-Гоголь", "Цвет нации", "Русские евреи" та багатьох інших.

Як повідомляли Українські Новини, 10 серпня 2019 року Парфьонов, виступаючи на протестному мітингу в Москві, прочитав реп.

14 березня 2016 року Парфьонов отримав статус громадянина Ізраїлю та переїхав на нове постійне місце проживання.