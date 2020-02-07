Российских актеров Кориковой и Баршака не впустили в Украину и они пошли на другой пункт пропуска

Пограничники не пустили в Украину группу россиян, которые пытались въехать в страну из Молдовы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Все они являются участниками спектакля "Идеальный свидетель". Актеры сказали пограничникам, что у них нет оснований для запрета на въезд, но выяснилось, что двое из них незаконно посещали Крым, где принимали участие в съемках. Пограничники отказали им во въезде сроком на три года.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки, из-за чего их также не пропустили. Остальные отказались от въезда добровольно, их всех вернули в Молдову.

Комедия с российскими актерами. Фото: mvs.gov.ua

"Но уже через несколько часов эта группа иностранцев вновь появилась на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, наверно, надеясь, что им все таки удастся попасть в другую страну. Отдельные иностранцы четко понимали наличие запрета на въезд", – сообщили в МВД.

Однако их вновь остановили, запретив въезд. Два актера, у которых уже был запрет на въезд, таким образом нарушили ст. 203-1 Кодекса административных правонарушений, за что на них наложили штраф. Кроме этого, вместо трех лет им запретили въезд на десять. Еще четверым россиянам запретили въезд сроком на три года.

Как сообщали Українські Новини, Государственная пограничная служба не пустила в Украину группу российских актеров.

Также в декабре Госпогранслужба не пустила в Украину журналистку российского телеканала "НТВ".