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19 января 2020, воскресенье, 18:55 178
Внешняя политика 2020-01-19T18:55:01+02:00
Українські Новини
Пограничники не пустили в Украину группу российских актеров

Пограничники не пустили в Украину группу российских актеров

Таня Войтюк
Запрет въезда, Въезд в Украину, Россия, Госпогранслужба, Российские актеры
Запрет въезда. Фото: vesti
Запрет въезда. Фото: vesti

Государственная пограничная служба не пустила в Украину группу российских актеров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

Отмечается, что они прибыли рейсом из Варшавы и не прошли пограничный контроль в аэропорту Запорожья.

При оформлении в отношении одного из них сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы.

Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную Россией территорию Крыма. Пограничники отказали ему в пересечении границы и поставили отметку в паспорте.

Еще 3 россиян не смогли объяснить цели своего пребывания в Украине.

Как сообщали Українськi Новини, 14 декабря 2019 года Госпогранслужба не пустила в Украину журналистку российского телеканала "НТВ".

Тем временем украинскому журналисту Ибрагимову запретили въезжать в Крым и в Россию до 2054 года из-за "личной неприязни".

Также служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российской шансон-группе "Воровайки".

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