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29 лютого 2020, субота, 13:21 5
Кабмін 2020-02-29T13:45:02+02:00
Українські Новини
Милованов розповів про три сценарії коронавіруса в Україні: план буде через два тижні

Милованов розповів про три сценарії коронавіруса в Україні: план буде через два тижні

Ольга Фандорина
Тимофій Милованов, Коронавірус, коронавірус в Україні, Підготовка
Госпіталізація хворого з підозрою на коронавірус. Фото: Mukachevo.net
Госпіталізація хворого з підозрою на коронавірус. Фото: Mukachevo.net

У той час як коронавірусом заразилися 83 тисячі осіб по всьому світу, через два тижні в Україні з'явиться план протидії можливого впливу на економіку китайського коронавіруса Covid-19. Його хочуть підготувати за трьома різними сценаріями. Про це повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

За існуючим базовим сценарієм труднощів від поширення коронавіруса не буде, також "сценарій другого рівня" і самий складний сценарій, це той, який зараз відбувається в Китаї.

"У нас постійно йдуть наради, де ми перевіряємо здатність різних галузей відреагувати на три сценарії і готуємося до того, щоб у нас був конкретний план дій на всі сценарії. Наприклад, сьогодні була нарада за участю НБУ, Мінфіну і нашого міністерства, де ми обговорили досвід інших країн і готували свої плани. Думаю, за два тижні у нас конкретний план буде", - повідомив міністр.

Милованов заявив, що Кабмін готовий до того, щоб оголосити карантин, якщо в Україні буде зафіксовано коронавірус.

"Я можу сказати перелік того, що буде в Україні. Перш за все, це буде карантин. Ми будемо намагатися робити держава, щоб люди один з одним не зустрічалися. Це вплине на транспорт, на туризм, на деякі інші галузі. У нас є тут повний план.

Як повідомляли Українські Новини, у Міністерстві охорони здоров'я підтвердили 5 випадків зараження в українців за кордоном.Крім того, тепер на 19 українських вокзалах вже облаштували медпункти для ізоляції людей з симптомами хвороби, а на кордоні проводять температурний скринінг для прибулих з-за кордону.

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