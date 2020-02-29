Милованов розповів про три сценарії коронавіруса в Україні: план буде через два тижні

У той час як коронавірусом заразилися 83 тисячі осіб по всьому світу, через два тижні в Україні з'явиться план протидії можливого впливу на економіку китайського коронавіруса Covid-19. Його хочуть підготувати за трьома різними сценаріями. Про це повідомив міністр розвитку економіки Тимофій Милованов в ефірі ток-шоу Свобода слова Савіка Шустера.

За існуючим базовим сценарієм труднощів від поширення коронавіруса не буде, також "сценарій другого рівня" і самий складний сценарій, це той, який зараз відбувається в Китаї.

"У нас постійно йдуть наради, де ми перевіряємо здатність різних галузей відреагувати на три сценарії і готуємося до того, щоб у нас був конкретний план дій на всі сценарії. Наприклад, сьогодні була нарада за участю НБУ, Мінфіну і нашого міністерства, де ми обговорили досвід інших країн і готували свої плани. Думаю, за два тижні у нас конкретний план буде", - повідомив міністр.

Милованов заявив, що Кабмін готовий до того, щоб оголосити карантин, якщо в Україні буде зафіксовано коронавірус.

"Я можу сказати перелік того, що буде в Україні. Перш за все, це буде карантин. Ми будемо намагатися робити держава, щоб люди один з одним не зустрічалися. Це вплине на транспорт, на туризм, на деякі інші галузі. У нас є тут повний план.

Як повідомляли Українські Новини, у Міністерстві охорони здоров'я підтвердили 5 випадків зараження в українців за кордоном.Крім того, тепер на 19 українських вокзалах вже облаштували медпункти для ізоляції людей з симптомами хвороби, а на кордоні проводять температурний скринінг для прибулих з-за кордону.