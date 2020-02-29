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29 лютого 2020, субота, 11:05 11
Суспільство 2020-02-29T12:30:03+02:00
Українські Новини
У Чернігівській області загорівся Домницький монастир

У Чернігівській області загорівся Домницький монастир

Ольга Фандорина
пожежа, Чернігівська область, Пожежа в церкві, Домницький монастир
Пожежа в храмі. Фото: facebook.com / policechernigivshchini
Пожежа в храмі. Фото: facebook.com / policechernigivshchini

Вранці 29 лютого у Чернігівській області сталася пожежа в Домницькому монастирі, який був заснований в період Гетьманщини. Про це повідомляє місцева поліція, Facebook.

За даними правоохоронців, інформація про пожежу в чоловічому монастирі в селі Домниця надійшла до рятувальників о 6:50 ранку. На місце події виїхали бригади рятувальників і група реагування патрульної поліції.

Пожежа в Домницькому монастирі спричинила несправність опалювальних приладів. Обставини інциденту та інформацію про пошкодження монастиря поки не повідомляють. Також невідомо, чи є постраждалі.

Раніше в Києві на Троєщині спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомляли Українські Новини, в Хмельницькому загорілася багатоповерхівка мешканців евакуювали.

Також раніше в Києві на Троєщині загорівся сміттєвоз і поїхав в пожежну частину.

А в Києві на Борщагівці горіла виконавча служба: людей рятували через вікна.

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