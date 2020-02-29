У Чернігівській області загорівся Домницький монастир

Вранці 29 лютого у Чернігівській області сталася пожежа в Домницькому монастирі, який був заснований в період Гетьманщини. Про це повідомляє місцева поліція, Facebook.

За даними правоохоронців, інформація про пожежу в чоловічому монастирі в селі Домниця надійшла до рятувальників о 6:50 ранку. На місце події виїхали бригади рятувальників і група реагування патрульної поліції.

Пожежа в Домницькому монастирі спричинила несправність опалювальних приладів. Обставини інциденту та інформацію про пошкодження монастиря поки не повідомляють. Також невідомо, чи є постраждалі.

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