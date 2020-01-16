подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
16 января 2020, четверг, 12:33 53
Происшествия 2020-01-16T12:33:59+02:00
Українські Новини
В Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть

В Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть

Ольга Фандорина
Пожар в автомобиле, Пожар, Мусоровоз
Горящий мусоровоз. Фото: kyiv.dsns.gov.ua
Горящий мусоровоз. Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Утром в четверг, 16 января в пожарную часть Днепровского района Киева приехал мусоровоз, в контейнере которого горел мусор. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, не покидая части. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как выяснилось, водитель мусоровоза во время движения обнаружил дым, идущий из контейнера. В этот момент авто ехало по бульвару Перова, недалеко от пожарной части. Водитель решил не тратить времени и сам приехал к пожарным.

"Спасатели приступили к тушению пожара и уже в 08:53 возгорание было локализовано, а в 09:03 - ликвидировано. Вследствие возгорания поврежден контейнер для мусора", - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

15 августа в Киеве произошел пожар. Недалеко от станции метро "Лесная" загорелось маршрутное такси "Богдан". А перед возгоранием произошел взрыв. К счастью, обошлось без жертв. Как рассказал водитель, он услышал резких хлопок, потом маршрутка загорелась. К счастью, пассажиров в ней не было. А водитель, который сидел внутри, успел выскочить и не пострадал.

9 декабря в Киеве на ходу загорелся автомобиль, водитель наглотался дыма.

Больше новостей о: Пожар в автомобиле Пожар Мусоровоз

Зеленский решил отозвать из Рады проект изменений в Конституцию по децентрализации
Рада в первом чтении проголосовала за легализацию игорного бизнеса
Новости
Бородянский получил 113 тысяч гривен зарплаты, его замы - в два раза больше 13:44 Документ
ОПЗЖ зарегистрировала в Раде постановление об уменьшении зарплаты депутатов 13:43
В 2019 "Укрзализниця" заменила 210 тыс. комплектов постельного белья 13:34
Бойко требует отставки "профана" Гончарука 13:33
Депутатом Рады от "Слуги народа" вместо Венедиктовой стал организатор Atlas Weekend Санченко 13:24
больше новостей
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада 16:09 Документ
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Набсовет "Укрзализныци" должен немедленно отправить Кравцова в отставку, - нардеп Скичко 20:38
Министр Дубилет получил зарплату за декабрь всего 17 тыс. гривен, не выписывая себе премий и матпомощь 16:01
больше новостей
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Министр обороны Загороднюк выписал себе премию почти в 5 раз больше оклада 15:55
В Израиле арестовали раввина, державшего в рабстве несколько лет 50 женщин и детей 18:50
Министр Соколовская в декабре выписала себе премию за 3 месяца, а также оздоровительные и матпомощь на сумму в 176 тыс. гривен 15:47 Документ
больше новостей
Зеленский утвердил сроки очередных призывов в армию в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok