В Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть

Утром в четверг, 16 января в пожарную часть Днепровского района Киева приехал мусоровоз, в контейнере которого горел мусор. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, не покидая части. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как выяснилось, водитель мусоровоза во время движения обнаружил дым, идущий из контейнера. В этот момент авто ехало по бульвару Перова, недалеко от пожарной части. Водитель решил не тратить времени и сам приехал к пожарным.

"Спасатели приступили к тушению пожара и уже в 08:53 возгорание было локализовано, а в 09:03 - ликвидировано. Вследствие возгорания поврежден контейнер для мусора", - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

15 августа в Киеве произошел пожар. Недалеко от станции метро "Лесная" загорелось маршрутное такси "Богдан". А перед возгоранием произошел взрыв. К счастью, обошлось без жертв. Как рассказал водитель, он услышал резких хлопок, потом маршрутка загорелась. К счастью, пассажиров в ней не было. А водитель, который сидел внутри, успел выскочить и не пострадал.

9 декабря в Киеве на ходу загорелся автомобиль, водитель наглотался дыма.