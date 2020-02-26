В Киеве на Троещине вспыхнул масштабный пожар

В Киеве на Троещине пожар. По предварительной информации, горят гаражи на станции СТО, которые находятся параллельно улице Закревского. Видео опубликовал "Киев Оперативный".

"На Троещине что-то серьезно пылает. Говорят, что это гаражи СТО, параллельно улице Закревского. Информация уточняется", — говорится в описании под видео.

На месте уже работают спасатели.

Дивіться відео пожежі на Троєщині 26 лютого:

Как сообщали Українські Новини, в Хмельницком загорелась многоэтажка, жителей эвакуировали.

Также ранее в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть.

А в Киеве на Борщаговке горела исполнительная служба: людей спасали через окна.