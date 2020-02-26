В Киеве на Троещине вспыхнул масштабный пожар

В Киеве на Троещине пожар. По предварительной информации, горят гаражи на станции СТО, которые находятся параллельно улице Закревского. Видео опубликовал "Киев Оперативный". "На Троещине что-то серьезно пылает. Говорят, что это гаражи СТО, параллельно улице Закревского. Информация уточняется", — говорится в описании под видео. На месте уже работают спасатели. Дивіться відео пожежі на Троєщині 26 лютого: Как сообщали Українські Новини, в Хмельницком загорелась многоэтажка, жителей эвакуировали. Также ранее в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть. А в Киеве на Борщаговке горела исполнительная служба: людей спасали через окна.