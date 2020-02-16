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16 февраля 2020, воскресенье, 10:53 456
Происшествия 2020-02-16T10:53:16+02:00
Українські Новини
В Хмельницком загорелась многоэтажка, жителей эвакуировали

В Хмельницком загорелась многоэтажка, жителей эвакуировали

Ольга Фандорина
Пожар, Пожар в Хмельницком

В Хмельницком на улице Довженко в квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар, спасатели эвакуировали более 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области.

Отмечается, что пожар возник в жилой комнате квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Сотрудники ГСЧС спасли 3 детей с верхних этажей и 42 человека были эвакуированы из соседних квартир. Пожар площадью 12 кв.м локализован в 20:19, ликвидирован в 20:20.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Лобановского полыхала клиника красоты.

Также ранее в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть.15 августа в Киеве произошел пожар. Недалеко от станции метро "Лесная" загорелось маршрутное такси "Богдан". А перед возгоранием произошел взрыв.

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