В Хмельницком загорелась многоэтажка, жителей эвакуировали

В Хмельницком на улице Довженко в квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар, спасатели эвакуировали более 40 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области.

Отмечается, что пожар возник в жилой комнате квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Сотрудники ГСЧС спасли 3 детей с верхних этажей и 42 человека были эвакуированы из соседних квартир. Пожар площадью 12 кв.м локализован в 20:19, ликвидирован в 20:20.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Лобановского полыхала клиника красоты.

Также ранее в Киеве на Троещине загорелся мусоровоз и поехал в пожарную часть.15 августа в Киеве произошел пожар. Недалеко от станции метро "Лесная" загорелось маршрутное такси "Богдан". А перед возгоранием произошел взрыв.