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17 февраля 2020, понедельник, 13:28 46
Происшествия 2020-02-17T13:28:15+02:00
Українські Новини
В Киеве на Борщаговке горела исполнительная служба: людей спасали через окна

В Киеве на Борщаговке горела исполнительная служба: людей спасали через окна

Надежда Комендантова
ГосЧС Украины, ГосЧС, Пожар в Киеве, Пожарные, Пожар
Пожар в Киеве. Фото: Информатор.
Пожар в Киеве. Фото: Информатор.

В понедельник, 17 февраля, в Святошинском районе Киева произошел пожар. По адресу улица Гната Юры, 9 на пятом этаже административного здания загорелась электрощитовая. Пятеро человек оказались заблокированы в помещении.

Их эвакуировали с помощью пожарной лестницы. Об этом сообщает Информатор.

Согласно информации ГосЧС, сообщение о происшествии поступило на линии экстренных служб в 11:55. Как рассказали спасатели, огонь с электрощитовой не распространился, но было задымление и пятеро людей, которые находились в помещении во время случившегося, оказались заблокированы в туалете. Сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание в 12:15 и спасли тех, кто был в здании. По предварительной информации, никто не пострадал.

По этому адресу находятся несколько ведомств: исполнительная служба, прокуратура, миграционная служба, паспортный сервис и служба по делам детей. Коснулся ли пожар какого-то из этих ведомств, неизвестно.

Людей эвакуировали через окна с 5 этажа. Фото: ИнформаторЛюдей эвакуировали через окна с 5 этажа. Фото: Информатор

Напомним, вечером на Крещатике в Киеве загорелся ресторан "Шато".

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