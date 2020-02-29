Сьогодні в Карпатах можуть зійти масштабні снігові лавини

У суботу, 29 лютого, у Карпатах збережеться значний рівень сніголавинної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, сьогодні на високогір'ї Закарпатської області збережеться висока ймовірність сходження снігових лавин. Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Також раніше повідомлялося, що Карпати замело снігом: замети в горах вже більше метра.

Як повідомляли Українські Новини, снігопади і заметілі накриють Карпати: рятувальники попередили про значну сніголавинної небезпеки.

Через погіршення погодних умов у Карпатах оголошено третій рівень лавинної небезпеки.