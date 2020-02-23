Карпаты замело снегом: сугробы в горах уже больше метра

23 февраля в Карпатах выпал снег и высота снежного покрова местами превышает один метр. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

По состоянию на 8 утра на снеголавинной станции Пожижевская зафиксировано высоту снежного покрова 36-133 сантиметров. Температура воздуха достигает -4,8 градусов. Снег вьюжный, нестабилен.

От 31 до 76 сантиметров снега выпало в районе снеголавинной станции Плай. Отмечается, что снег свежий, пылевидных и хорошо закреплен. Температура воздуха на снеголавинной станции до -4,6 градусов.

Также на снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 123 см.

"На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -4,3 градусов, снег, метель. Высота снежного покрова составляет 123 см" - указано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, снегопады и метели накроют Карпаты: спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности.

Из-за ухудшения погодных условий в Карпатах объявлен третий уровень лавинной опасности.