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23 февраля 2020, воскресенье, 15:44 21
Общество 2020-02-23T15:44:22+02:00
Українські Новини
Карпаты замело снегом: сугробы в горах уже больше метра

Карпаты замело снегом: сугробы в горах уже больше метра

Ольга Фандорина
Карпаты, Снег, снежный покров, Снег в Карпатах

23 февраля в Карпатах выпал снег и высота снежного покрова местами превышает один метр. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

По состоянию на 8 утра на снеголавинной станции Пожижевская зафиксировано высоту снежного покрова 36-133 сантиметров. Температура воздуха достигает -4,8 градусов. Снег вьюжный, нестабилен.

В Карпатах выпало более метра снега

От 31 до 76 сантиметров снега выпало в районе снеголавинной станции Плай. Отмечается, что снег свежий, пылевидных и хорошо закреплен. Температура воздуха на снеголавинной станции до -4,6 градусов.

Также на снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 123 см.

"На снеголавинном посту Драгобрат: температура воздуха -4,3 градусов, снег, метель. Высота снежного покрова составляет 123 см" - указано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, снегопады и метели накроют Карпаты: спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности.

Из-за ухудшения погодных условий в Карпатах объявлен третий уровень лавинной опасности.

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