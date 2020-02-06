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06 февраля 2020, четверг, 09:30 347
Общество 2020-02-06T09:43:55+02:00
Українські Новини
Снегопады и метели накроют Карпаты: спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности

Снегопады и метели накроют Карпаты: спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности

Валерия Драгомирова
дснс, Карпаты, Снежная лавина, Оползень
Лавина. Фото: axar.az
Лавина. Фото: axar.az

Сегодня, 6 февраля из-за снегопадов и метелей в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Спасатели предупреждают об угрозе оползней снега на дороги, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 6 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в Карпатах ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - говорится в сообщении.


Как сообщали Українські Новини, спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Украине, что значительно усложнит ситуацию с гололедицей на дорогах Киева.

По оценкам синоптиков, на столичных дорогах гололедица будет настолько сильной, что объявлен I уровень опасности - желтый. В связи с этим в КГГА призвали киевлян быть осторожными.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает, что 6 февраля в центральных областях ожидаются снегопады, порывы ветра 15-20 м / с; местами гололед и налипание мокрого снега. 

Кроме того, синоптики прогнозируют позднюю весну, а сурки - раннюю. 


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