Снегопады и метели накроют Карпаты: спасатели предупредили о значительной снеголавинной опасности

Сегодня, 6 февраля из-за снегопадов и метелей в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Спасатели предупреждают об угрозе оползней снега на дороги, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 6 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в Карпатах ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - говорится в сообщении.



Как сообщали Українські Новини, спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Украине, что значительно усложнит ситуацию с гололедицей на дорогах Киева.



По оценкам синоптиков, на столичных дорогах гололедица будет настолько сильной, что объявлен I уровень опасности - желтый. В связи с этим в КГГА призвали киевлян быть осторожными.



Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает, что 6 февраля в центральных областях ожидаются снегопады, порывы ветра 15-20 м / с; местами гололед и налипание мокрого снега.



Кроме того, синоптики прогнозируют позднюю весну, а сурки - раннюю.





