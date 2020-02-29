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29 лютого 2020, субота, 10:01 9
Суспільство 2020-02-29T12:30:03+02:00
Українські Новини
МВФ заявляє про прогрес у переговорах з Україною

МВФ заявляє про прогрес у переговорах з Україною

Ольга Фандорина
МВФ, Транш від МВФ, Программа МВФ
МВФ. Фото: glavcom.ua
МВФ. Фото: glavcom.ua

Фахівці МВФ досягли істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив у ході візиту в Україну з 20 березня. Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Йосты Люгмана в суботу, 29 лютого..

"Команда фахівців МВФ, які відвідали Київ, досягла помітно істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання і забезпечення стабільності. Дискусії продовжаться в найближчі дні", - йдеться в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ і Світовий банк можуть перенести щорічне засідання за коронавіруса.

Президент Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристалиной Георгієвої на Мюнхенській конференції з безпеки позитивні досягнення в економіці України.

Раніше в НБУ заявляли, що нова програма з МВФ може бути підписана в найближчі місяці

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МВФ заявляє про прогрес у переговорах з Україною
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