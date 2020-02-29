МВФ заявляє про прогрес у переговорах з Україною

Фахівці МВФ досягли істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив у ході візиту в Україну з 20 березня. Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Йосты Люгмана в суботу, 29 лютого..

"Команда фахівців МВФ, які відвідали Київ, досягла помітно істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання і забезпечення стабільності. Дискусії продовжаться в найближчі дні", - йдеться в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, МВФ і Світовий банк можуть перенести щорічне засідання за коронавіруса.

Президент Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристалиной Георгієвої на Мюнхенській конференції з безпеки позитивні досягнення в економіці України.

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