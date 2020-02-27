МВФ и Всемирный банк могут перенести ежегодное заседание из-за коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) могут перенести ежегодное весеннее заседание из-за распространения коронавируса Covid-19.

Об этом говорится в совместном сообщении организаций, передают Українські Новини.

"Мы ожидаем, что решение о масштабах и наполнении весенней встречи будет принято в ближайшие дни", - говорится в нем.

В ежегодной встрече МВФ и ВБ принимают участие около 3 тыс. делегатов из почти 190 стран мира.

В этом году ежегодная встреча была запланирована на 13-19 апреля в Вашингтоне.

Как сообщали Українські Новини, украинка в Италии заболела коронавирусом, о чем ранее сообщили местные власти Италии. По информации Генерального консульства Украины в Неаполе, на сегодня в Италии подтвержден один случай заболевания коронавирусом среди граждан Украины.

Тем временем Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса Covid-19.

Ранее Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области, а премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "не совсем должное" управление больницей на севере Италии вызвало вспышку смертельного коронавируса в стране.