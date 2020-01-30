Новая программа с МВФ может быть подписана в ближайшие месяцы, - НБУ

Национальный банк ожидает заключения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в ближайшие месяцы после принятия Верховной Радой необходимых законопроектов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Благодаря новой программе с МВФ, официальным привлечениям и сохранению интереса нерезидентов к ОВГЗ сохранится ежегодный рост международных резервов Украины, несмотря на период пиковых выплат по внешнему государственному долгу.

В 2020 году они превысят 29 млрд долларов и продолжат увеличиваться в 2021-2022 годах.

Ключевым риском для реализации этого макропрогноза Национальный банк, как и раньше, видит отсрочки заключения новой программы сотрудничества с МВФ.

Также сохраняются риски для макрофинансовой стабильности, прежде всего, вследствие решений украинских судов об ответственности и обязательствах экс-собственников неплатежеспособных банков перед государством.

Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат.

В 2020 году Кабинет Министров, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,059 млрд долларов по внешним долгам.

Национальный банк констатирует, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок.