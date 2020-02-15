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15 февраля 2020, суббота, 11:30 54
Внешняя политика 2020-02-15T11:30:47+02:00
Українські Новини
Зеленский встретился с главой МВФ

Зеленский встретился с главой МВФ

Анна Рудык
МВФ, Кристалина Георгиева, экономика Украины, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на Мюнхенской конференции по безопасности положительные достижения в экономике Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан.

В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права и так называемом законопроекте о банках.

Зеленский отметил, что у МВФ и Украины дружеские отношения.

"Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения - дружеские", - отметил Зеленский.

В сообщении отмечается, что это уже 2 переговоры Президента с главой МВФ в этом году.

Как сообщали Українськi Новини, первый замдиректора МВФ Липтон решил подать в отставку.

Ранее в НБУ заявляли, что новая программа с МВФ может быть подписана в ближайшие месяцы.

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