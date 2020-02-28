Українців, які залишилися в Ухані, планують евакуювати з допомогою інших країн

Українців, які залишилися в Ухані (Китай), Україна планує евакуювати з допомогою іноземних держав.

Про це в інтерв'ю на каналі "Україна 24" повідомив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко, передають Українські Новини.

"Ми плануємо додаткову евакуацію тих громадян, які залишилися в Ухані... На сьогоднішній момент найбільш доцільним є залучення допомоги інших країн", - сказав він.

Міністр також зазначив, що також розглядається варіант евакуації на українському літаку.

За його словами, це станеться найближчим часом, оскільки українська влада вже повністю готова до цього.

Крім цього, Україна поки що не планує евакуювати громадян з інших країн із зафіксованими випадками зараження коронавірусом.

Як повідомляли Українські Новини, Україна не має наміру закривати кордони для недопущення коронавірусу на територію країни.

20 лютого, Україна евакуювала з міста Ухань (Китай) 48 українців і 29 іноземних громадян. З Уханя евакуювали професійних танцюристів-українців, фотомоделей і блогерів

Тим часом слідом за дівчиною з собакою ще один українець попросив про евакуацію.