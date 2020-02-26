Вслед за девушкой с собакой еще один украинец попросил об эвакуации из Уханя

Святослав Гарасюк, которому вместе с двумя другими украинцами отказали в эвакуации с Уханя из-за повышенной температуры, обратился к Владимиру Зеленскому и министру инностранных дел Украины за помощью. Об этом говорится в интервью, размещенном в Телеграм-канале Pavlovsky News

Сообщается, что уже неделю Святослава Гарасюка не выпускают из номера. Сам украинец абсолютно здоров. Три анализа подтвердили отсутствие коронавируса, а температура в норме.

Переводчик, с которым поддерживает контакт мужчина, говорит, что самостоятельно выехать из Уханя украинец не сможет. А сам город откроют в последнюю очередь и произойдет это еще не скоро.

"Мне сказал мой переводчик буквально вчера или позавчера, что меня может забрать отсюда только Украина, посольство Украины. Только в таком плане эвакуации", - рассказал Святослав.

А в посольстве Украины, по словам мужчины, говорят, что точной даты пока нет, но над этим работают.

На вопрос о том, связывался ли с ним или с двумя другими ребятами Владимир Зеленский, как это было с Анастасией Зинченко, Святослав ответил, что президент Украины не звонил и ему это не понятно, ведь у других тоже есть проблемы, но на прямую связались только с Анастасией.

Как сообщали Українські Новини, Владимир Зеленский позвонил девушке, которую не пустили на борт с собакой.

Ранее сообщалось о том, что из Уханя начали выпускать здоровых людей при наличии весомых причин.