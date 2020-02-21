подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
21 февраля 2020, пятница, 14:41 73
Общество 2020-02-21T14:41:38+02:00
Українські Новини
Из Уханя эвакуировали профессиональных танцоров-украинцев, фотомоделей и блогеров

Из Уханя эвакуировали профессиональных танцоров-украинцев, фотомоделей и блогеров

Ольга Фандорина
Китай, Коронавирус в Китае, Эвакуация, эвакуация украинцев из Уханя
Медцентр. Фото: Facebook/МВД
Медцентр. Фото: Facebook/МВД

В пятницу, 20 февраля, Украина эвакуировала из города Ухань (Китай) 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Эвакуация осуществлялась самолетом Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp с дозаправкой в ​​Алматы (Казахастана). По предварительной проверке, проведенной в Китае, все пассажиры здоровы. После приземления в Украине людей автобусами повезли в медицинский центр в Новых Санжарах в Полтавской области, что вызвало у местных жителей волну протестов - эти люди забросали автобусы камнями, потом начали бросать камни по работникам полиции, сопровождавшим эту колонну. Вследствие протестов разбиты окна в микроавтобусах, запуганные люди и 9 травмированных полицейских. Прибывшие украинцы поблагодарили родину за "теплый" прием. "Страна" опубликовала, чем занимались в Китае украинские граждане. 

Несколько эвакуированных украинцев - это профессиональные танцоры, работавшие в Китае. 

Например, Ольга Новик, у которой в профиле сказано "Живу в Украине, танцовщица, работаю в Китае, Ухань". 

Также и парень, который представляется как Славик. Он жил в Ухане, где активно вел инстаграм короткими танцевальными видео. Теперь он в Новых Санжарах. 

Также в танцевальной сфере задействована была блогерша Анастасия Коломиец. 

Из Уханя в Украину также вернулся Михаил Ефимов - танцевальный инструктор из Харькова. Он специализируется на латинских танцах. В прошлом был программистом. 

Также из танцевальной сферы - эвакуированная украинка Алена Ермак и 22-летняя Юлия Терешкина. 

Из мира танцев - также отметившаяся в Инстаграм девушка Валерия. Ее отметили на фото украинского танцевального агентства Fashion Pa Ballet (первая справа). 

Также в Украину вернулась 23-летняя жительница Закарпатья Александра Волкова, работавшая в Китае фотомоделью.

Украинка Алена Ермак в день приезда в Украину написала в соцсети, что ей стыдно за такой прием. 

"УРА, Я ДОМА". Так бы я подписала этот пост ещё неделю назад, но нет! Заголовок будет другой:

"Я ДОМА И МНЕ СТЫДНО". Просто хочется сказать, что оградить от окружения нужно не нас, а людей которые вчера обкидывали автобусы камнями, брызгали слезоточивыми спреями, палили шины, дрались с полицейскими, бросались на автобусы с криками "сдохните твари, мы вас спалим" , перекрывали дороги и т д.", - сообщила она. 

Как сообщали Українські Новини, что происходит в Новых Санжарах: почти всех задержанных отпустили, в больницах остаются 5 полицейских.

В пятницу, 20 февраля, Украина эвакуировала из города Ухань (Китай) 48 украинцев и 29 иностранных граждан

Больше новостей о: Китай Коронавирус в Китае Эвакуация эвакуация украинцев из Уханя

Что происходит в Новых Санжарах: текстовая трансляция
С поезда "Киев - Москва" сняли китаянку с подозрением на коронавирус: "Укрзализниця" проверяет информацию
Новости
Пусть себе беснуются: экс-министр обороны Гриценко отреагировал на приговор российского суда 15:25
Новые Санжары. Фото Юлия Хаврель/central-ua.tv
Что происходит в Новых Санжарах: текстовая трансляция 15:18 Обновляется
Подозреваемая в коррупции сотрудница ОП Кондзеля может выйти на работу 15:13
7 стран отказалось от закупки украинской курятины из-за птичьего гриппа 15:12
"Покровское" "Метинвест" может обеспечить миллиардные инвестиции, – СМИ 15:02
больше новостей
Новые Санжары. Фото Юлия Хаврель/central-ua.tv
Что происходит в Новых Санжарах: текстовая трансляция 15:18 Обновляется
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета 07:22
Советский препарат "Арбидол" в Китае включили в план лечения коронавируса и тестируют 10:28
Эвакуация украинцев из Китая: как выглядят номера санатория, в который должны доставить граждан 14:53
больше новостей
В годовщину Майдана "беркутовцы" почтили память погибших милиционеров 15:57
В Новые Санжары эвакуированным из Китая начали привозить продукты обычные люди 13:30
Имбирный чай. Фото: lanascooking.com
Имбирь против гриппа и ОРВИ: рецепты имбирных напитков для укрепления иммунитета 07:22
Автобусы и техника на въезде в город. Скриншот: 24 канал
Эвакуация украинцев из Китая. В Новых Санжарах люди блокируют дороги, а на въезд пригнали военную технику 08:35
Под Тернополем жители вышли петь молебен Богородице против эвакуированных из Уханя 10:51
больше новостей
Банкиры и аналитики рассказали, чего ожидать от доллара в начале весны
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok