Из Уханя эвакуировали профессиональных танцоров-украинцев, фотомоделей и блогеров

В пятницу, 20 февраля, Украина эвакуировала из города Ухань (Китай) 48 украинцев и 29 иностранных граждан. Эвакуация осуществлялась самолетом Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp с дозаправкой в ​​Алматы (Казахастана). По предварительной проверке, проведенной в Китае, все пассажиры здоровы. После приземления в Украине людей автобусами повезли в медицинский центр в Новых Санжарах в Полтавской области, что вызвало у местных жителей волну протестов - эти люди забросали автобусы камнями, потом начали бросать камни по работникам полиции, сопровождавшим эту колонну. Вследствие протестов разбиты окна в микроавтобусах, запуганные люди и 9 травмированных полицейских. Прибывшие украинцы поблагодарили родину за "теплый" прием. "Страна" опубликовала, чем занимались в Китае украинские граждане.

Несколько эвакуированных украинцев - это профессиональные танцоры, работавшие в Китае.

Например, Ольга Новик, у которой в профиле сказано "Живу в Украине, танцовщица, работаю в Китае, Ухань".

Также и парень, который представляется как Славик. Он жил в Ухане, где активно вел инстаграм короткими танцевальными видео. Теперь он в Новых Санжарах.

Также в танцевальной сфере задействована была блогерша Анастасия Коломиец.

Из Уханя в Украину также вернулся Михаил Ефимов - танцевальный инструктор из Харькова. Он специализируется на латинских танцах. В прошлом был программистом.

Также из танцевальной сферы - эвакуированная украинка Алена Ермак и 22-летняя Юлия Терешкина.

Из мира танцев - также отметившаяся в Инстаграм девушка Валерия. Ее отметили на фото украинского танцевального агентства Fashion Pa Ballet (первая справа).

Также в Украину вернулась 23-летняя жительница Закарпатья Александра Волкова, работавшая в Китае фотомоделью.

Украинка Алена Ермак в день приезда в Украину написала в соцсети, что ей стыдно за такой прием.

"УРА, Я ДОМА". Так бы я подписала этот пост ещё неделю назад, но нет! Заголовок будет другой:

"Я ДОМА И МНЕ СТЫДНО". Просто хочется сказать, что оградить от окружения нужно не нас, а людей которые вчера обкидывали автобусы камнями, брызгали слезоточивыми спреями, палили шины, дрались с полицейскими, бросались на автобусы с криками "сдохните твари, мы вас спалим" , перекрывали дороги и т д.", - сообщила она.

Как сообщали Українські Новини, что происходит в Новых Санжарах: почти всех задержанных отпустили, в больницах остаются 5 полицейских.

В пятницу, 20 февраля, Украина эвакуировала из города Ухань (Китай) 48 украинцев и 29 иностранных граждан.