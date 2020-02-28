Президента Монголії помістили на карантин через коронавірус

Вчора, 27 лютого, президент Монголії Х. Баттулга був поміщений на карантин і здав аналіз на коронавірус після того, як повернувся з КНР після свого одноденного візиту в цю країну.

Згідно з правилами і порядками комплексних заходів із запобігання проникнення небезпечного вірусу в країну, у глави держави та офіційних осіб, що супроводжували його під час візиту, узятий тест на коронавірус на столичному міжнародному аеропорту Чингис хаана, і відправлені в ізоляцію на 14 днів у спеціальні установи, пише "МОНЦАМЕ"

За офіційними даними, президент Х. Баттулга поміщений окремо в столичну клініку, а супроводжуючі його особи - міністр зовнішньополітичного відомства Д. Цогтбаатар, начальник Головного управління з надзвичайних ситуацій (ГУНС) генерал-майор Т. Бадрал, глава Адміністрації президента У. Шижир, радник президента з питань зовнішньої політики Т. Тегшжаргал, відправлені в спеціальний реабілітаційний санаторій "Жаргалант" ГУНС, розташований в однойменному гірському ущелині на території столичного району Хан-Уул.

Як повідомляли Українські Новини, прямими рейсами з Китаю в Україну з кінця січня до початку лютого прилетіли 6 китайців і 4 тис. українців.

Раніше експосол Ірану у Ватикані та Єгипті помер від коронавірусу.

В Україну мають надійти швидкі тести для виявлення коронавіруса.

Тим часом хвороба впритул підібралася до українських кордонів: перший випадок захворювання зафіксували в Білорусі.