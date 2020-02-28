підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
  • Новини
  • Світ
  • Азія
  • Президента Монголії помістили на карантин через коронавірус
28 лютого 2020, пʼятниця, 15:21 12
Азія 2020-02-28T16:19:36+02:00
Українські Новини
Президента Монголії помістили на карантин через коронавірус

Президента Монголії помістили на карантин через коронавірус

Ярина Вацяк
Коронавірус, Ізоляція, карнтин, президент Монголії
Президент Монголії. Фото: montsame.mn
Президент Монголії. Фото: montsame.mn

Вчора, 27 лютого, президент Монголії Х. Баттулга був поміщений на карантин і здав аналіз на коронавірус після того, як повернувся з КНР після свого одноденного візиту в цю країну.

Згідно з правилами і порядками комплексних заходів із запобігання проникнення небезпечного вірусу в країну, у глави держави та офіційних осіб, що супроводжували його під час візиту, узятий тест на коронавірус на столичному міжнародному аеропорту Чингис хаана, і відправлені в ізоляцію на 14 днів у спеціальні установи, пише "МОНЦАМЕ"

За офіційними даними, президент Х. Баттулга поміщений окремо в столичну клініку, а супроводжуючі його особи - міністр зовнішньополітичного відомства Д. Цогтбаатар, начальник Головного управління з надзвичайних ситуацій (ГУНС) генерал-майор Т. Бадрал, глава Адміністрації президента У. Шижир, радник президента з питань зовнішньої політики Т. Тегшжаргал, відправлені в спеціальний реабілітаційний санаторій "Жаргалант" ГУНС, розташований в однойменному гірському ущелині на території столичного району Хан-Уул.

Як повідомляли Українські Новини, прямими рейсами з Китаю в Україну з кінця січня до початку лютого прилетіли 6 китайців і 4 тис. українців.

Раніше експосол Ірану у Ватикані та Єгипті помер від коронавірусу.

В Україну мають надійти швидкі тести для виявлення коронавіруса.

Тим часом хвороба впритул підібралася до українських кордонів: перший випадок захворювання зафіксували в Білорусі.

Більше новин про: Коронавірус Ізоляція карнтин президент Монголії

Українці в Італії не просять їх евакуювати через коронавірус, — посол
У Києві обрали лікарні, які прийматимуть людей з підозрою на коронавірус
Новини
Термінова заміна всіх голів РДА на 179 окрузі може свідчити про наміри зірвати вибори, – Золотарьов Золотарев 16:24
Київська МАН вибирала амбасадорок освіти серед старшокласниць 16:18
У Грузії зафіксували ще один випадок коронавірусу 15:50
Україна побила 5-річний рекорд з експорту яблук 15:49 Інфографіка
Промвиробництво падає весь період роботи нинішнього уряду, - Льовочкін 15:39
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
Події в Жмеринці. Фото: ndrugua.org
У Жмеринці "тітушки" міського голови Світлака жорстоко побили активістів, – Нацдружини 18:42
Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака 18:23
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Раду закликають допустити новітні засоби захисту рослин на українські поля 08:59
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу 08:15
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
Заміна половини членів комісії в окрузі №179 може означати підготовку до зриву виборів, – КВУ 17:07
більше новин
Нацполіція засекретила інформацію щодо Антоненка, Кузьменко і Дугаров в розслідуванні вбивства Шеремета
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok